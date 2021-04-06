1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Geçen yıl 69,3 milyar lira sosyal yardım yapıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2020'de 69,3 milyar lira sosyal yardım yapıldığını bildirdi. Öte yandan Bakan Selçuk konuyla ilgili paylaşım yaptı.
 06 Nisan 2021 01:05
+Aa- Yazdır
Geçen yıl 69,3 milyar lira sosyal yardım yapıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal yardımlara ayrılan kaynağın arttığı belirtildi.

Açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"2002'de 1,3 milyar lira olan sosyal yardım miktarı 2020'de 53 kat artarak 69,3 milyar liraya, 2002'de yüzde 0,38 olan sosyal yardımların GSYH'ye oranı 2020'de yüzde 1,37'ye, 2002'de yüzde 1,19 olan sosyal yardımların merkezi bütçe içindeki payı 2020'de yüzde 5,76'ya yükseldi. Nakdi yardımların tüm yardımlar içindeki oranı yüzde 96 oldu."

2020'de sosyal yardım yapanların kurumsal dağılımında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yüzde 81,7 ile ilk sırada geldiği vurgulanarak, Bakanlığı yüzde 11,6 ile belediyeler, yüzde 4,6 ile Kredi ve Yurtlar Kurumu, yüzde 1,4 ile Türkiye Kömür İşletmeleri, yüzde 0,5 ile Milli Eğitim Bakanlığı ve yüzde 0,2 ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün izlediği kaydedildi.

BAKAN SELÇUK'TAN PAYLAŞIM

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından, bakanlığın yaptığı sosyal yardımların dününü ve bugününü gösteren infografik paylaştı.

Selçuk'un paylaştığı infografikte yer alan verilere göre; sosyal yardım miktarı 2002'de 1,3 milyar TL iken 2020'de yüzde 53 artışla 69,3 milyar TL oldu. Sosyal yardımların GSYH'ya oranı ise 4 kat artarak yüzde 0,38'den yüzde 1,37'ye yükseldi. İnfografikte yer alan diğer veriye göre ise sosyal yardımların merkez bütçe içindeki payı, 2002'te yüzde 1,19 iken 2020'de 5 kat artarak yüzde 5,76 oldu.

İnfografikte, kadın sosyal yardım hak sahiplerinin, tüm düzenli sosyal hak sahiplerine oranı yüzde 65, evli sosyal yardım hak sahiplerinin oranı yüzde 71, düzenli yardımlara aktarılan kaynağın tüm yardımlara oranı yüzde 83 olurken nakdi yardımların tüm yardımlar içindeki oranı ise yüzde 96 oldu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Fatih sondaj gemisi Karadeniz Amasra-1'e doğru yola çıktı
06 Nisan 2021 01:33		 Yenişehir Havalimanı açılış için gün sayıyor
05 Nisan 2021 19:15
'Enflasyon zirveyi Mayıs'ta görecek, sonra kademeli düşecek'
05 Nisan 2021 12:48		 '2023'e kadar bölünmüş yol ağını 29 bin 514 kilometreye çıkarmayı planlıyoruz'
05 Nisan 2021 12:40
Türkiye, ilk çeyrekte en fazla ihracatı Almanya'ya yaptı
04 Nisan 2021 16:12		 Milyarderlerin serveti salgın sırasında 4 trilyon dolar arttı
03 Nisan 2021 18:32
Havacılık şirketleri martta yatırımcısına kazandırdı
03 Nisan 2021 15:59		 Yurt dışı tedarik sıkıntısı Türkiye'yi lokomotif sahibi yaptı
03 Nisan 2021 15:52
Türkiye'nin ABD'ye ihracatı rekor seviyeye ulaştı
03 Nisan 2021 15:43		 İnşaat malzemeleri ihracatı ocakta 1,82 milyar dolara yükseldi
03 Nisan 2021 10:59
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:33 - Fatih sondaj gemisi Karadeniz Amasra-1'e doğru yola çıktı01:05 - Geçen yıl 69,3 milyar lira sosyal yardım yapıldı00:18 - Erzurum'da 5, 6, 7 ile lise hazırlık, 9, 10, 11. sınıflarda uzaktan eğitim kararı alındı00:03 - Görevinden ayrılınca giriş şifresini iade etmemek hangi cezayı gerektirir?00:01 - 6 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları23:48 - İngiltere, AstraZeneca aşısının kullanımını kısıtlayabilir
23:38 - Öğretmenin paylaşımı tepki çekmişti! Açıklama yapıldı23:12 - Bakan Soylu: Bir gece yarısı bize ültimatom veremezsiniz22:44 - Salda gölü'ndeki tahribat yok olmaya başladı22:42 - Denizli, su yönetimi projesiyle dünya ikincisi oldu22:24 - Mehmet Genç'in kitapları Millet Kütüphanesi'ne bağışlandı22:15 - Ankara'da vakalar geçen aya kıyasla 5 kat arttı
22:03 - Bloomberg: Türkiye, öldürücü SİHA teknolojisinde pazar lideri oluyor21:56 - Futbol sahası büyüklüğündeki asteroit Dünya'ya yaklaşıyor21:55 - 1 gün evli kaldığı eşi hayatını kararttı21:48 - Avukat, sosyal medyada tanıştığı kişiye 300 bin TL kaptırdı21:29 - Altınbeşik Mağarası, yeniden ziyarete açılacağı günü bekliyor
21:27 - 1 Milyon TL değerinde eşya çalan hırsızlar böyle yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Görevinden ayrılınca giriş şifresini iade etmemek hangi cezayı gerektirir?
Erzurum'da 5, 6, 7 ile lise hazırlık, 9, 10, 11. sınıflarda uzaktan eğitim kararı alındı
6 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
Geçen yıl 69,3 milyar lira sosyal yardım yapıldı
Fatih sondaj gemisi Karadeniz Amasra-1'e doğru yola çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hüzün 1
su fakiri ülke 1
kodaman 1
mah 1
yürümek 1
element uydurmak 5
alez 1
yaşam standardı 3
Sütü tencereye aktarmak 2
alfa 3
SON İLANLAR
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜBİTAK 1 personel alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Soma Belediyesi Geçici 38 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 20 İşçi Alacak
Eskişehir Espark Geçici 60 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 2 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel Enerji 2 İşçi Alacak
Erzurum Tekman Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam