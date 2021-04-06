Montrö bildirisini hazırlayan isim belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün 10 şüpheli gözaltına alınırken dört şüpheli hakkında da üç gün içinde Emniyet'e müracaat etmeleri için tebligat yapıldı. Halk TV'de konuşan avukat Celal Ülgen, "Metni hazırlayan tek kişi, o da İyi Parti kurucusu Ergun Mengi." açıklamasında bulundu.

Emekli amiraller; Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınırken Atilla Kıyat, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu ve Mustafa Özbey ise ifadeye çağrıldı. İstanbul'da gözaltına alınan emekli amiraller dün Ankara'ya getirildi. Savcılık, ifade işlemlerine bugün başlayacak.

İstihbarat birimlerinin, söz konusu bildirinin hazırlanmasını organize edenlerin bu isimler olduğunu tespit ettiği öğrenildi.

TELEFONLARI İNCELENECEK

Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramalarda bilgi, belge ve dijital materyallere el konulduğu bildirildi. Şüphelilerin cep telefonlarına da el koyan Savcılık, cep telefonlarının incelenmesi için Emniyet'e talimat verdi. İncelenmenin tamamlanmasının ardından kimlerle ne kadar irtibat kurdukları tespit edilecek. Soruşturmada, 103 şüphelinin TSK içinde bir bağlantılarının olup olmadığını deşifre edecek olan Başsavcılık, TSK içinde bir cuntanın olup olmadığını araştıracak.

Savcılık, soruşturmayı çok yönlü sürdürürken, bu süreçte bildirinin hazırlanmasına yardım eden, destek veren ya da bağlantısı olan herkes deşifre edilecek. Bildirinin hazırlanmasında yurt dışı kaynaklı herhangi bir desteğin olup olmadığına da bakılacak.

"Gözaltındaki 10 kişi metni hazırlamadı"

Halk TV'de konuşan avukat Celal Ülgen, bildiriyi imzalayan 104 emekli amiral arasından gözaltına alınan 10 kişinin bildirinin hazırlayıcısı olmadığını söylerken, "Arkadaşlar şunu söylüyorlar, 'Bizim buraya gelişimiz şu: Kamuoyunda bizim önde olmamız'. Kimisi makale yazarak, kimisi Mavi Vatan çalışmasıyla, kimisi tweet atarak, kimisi televizyonlara çıkıp program yaparak önde olan arkadaşlar. Söyledikleri şey şu: 'Biz bu bildirinin metnini okuduk, imzalar mısınız diye sordular, biz de bir sakınca görmedik ve imzaladık. Metni yazan, edit eden, redakte edenler değiliz. WhatsApp grubunda metni paylaşan değiliz, basına veren değiliz'. Bunu açık olarak, net olarak söylüyorum. Bu bilgiler geldi, şaşırdım.

"Metni hazırlayan İyi Parti kurucusu Ergun Mengi"

Metni hazırlayanın tek kişi olduğunu, o kişinin de İyi Parti kurucularından Ergun Mengi olduğunu söyleyen Ülgen, "Yeni gözaltılar beklemiyorum. Bu kişiler, Cem Gürdeniz deyince herkes tanıyor, diğer arkadaşları söyleyince, Alaattin Sevim, herkes tanıyor. Çünkü bu arkadaşlar televizyonlara çıkıyorlar, göz önünde. Ortada metni hazırlayan beyin yok. Metni hazırlayan tek kişi, o da İyi Parti kurucusu Ergun Mengi." açıklamasında bulundu.

Emekli Amiral Ergun Mengi İYİ Parti Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve Jeo Stratejik Analizlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, '104 emekli amiralin yaptığı açıklama zevzekliktir' yorumunda bulunmuştu.