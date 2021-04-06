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Kanal İstanbul'dan dönüş yok: 1 milyar dolar getiri sağlayacak

Türkiye'nin mega projesi Kanal İstanbul, ekonomiye her yıl 1 milyar dolar getiri sağlayacak. İstanbul Boğazı'ndan geçen yıllık 43 bin gemi sayısı, Kanal İstanbul'da iki katına çıkacak. Geçiş ücretleri dikkate alındığında proje kısa sürede kendini amorti edecek. 10 bin kişinin istihdam edileceği proje dünya ticaretinin geçiş noktası olacak.
 06 Nisan 2021 07:10
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Kanal İstanbul'dan dönüş yok: 1 milyar dolar getiri sağlayacak

Son dönemde tartışmaların odağına oturan Kanal İstanbul ülke güvenliği ve ekonomisine ciddi anlamda katkı sunacak. İhale hazırlıkları devam eden ve Türkiye'nin mega projeleri arasında yerini alacak olan Kanal İstanbul, ekonomiye her yıl 1 milyar dolar katkı sağlayacak. 11 milyar dolar yatırımla hayata geçecek olan projede 10 bin kişiye istihdam sağlanacak. Yılda 43 bin geminin geçtiği İstanbul Boğazı'ndaki trafiğin neredeyse tamamı Kanal'a aktarılacak. Mevcut durumda İstanbul Boğazı'ndan geçen gemiler fener, tahlisiye ve sağlık rüsumları ile römorkör ve kılavuzluk hizmetleri için ödedikleri ücretler, Kanal İstanbul'un gelir kapısı haline gelecek. İstanbul Boğazı'ndaki trafiğin neredeyse iki katı kadar bir transit gemi geçişi sağlanacak. Böylece proje kısa sürede kendini amorti edecek.

BEKLEME YAPMADAN GEÇİŞ

Büyük gemiler İstanbul Boğazı'nda ortalama 14.5 saat civarında beklemek durumda kalıyor. Bu süre bazen 4 güne kadar çıkıyor. Son verilere göre tankerlerin maruz kaldıkları beklemelerden kaynaklanan ekonomik kayıpları milyonlarca doları buluyor. Boyu 200 metre üstü tankerlerin günlük kiralama kaybı ortalama 120 bin dolara ulaşıyor. Gemilerin bekleme maliyetleri de göz önünde bulundurulduğunda Kanal İstanbul geçiş yapan gemilere büyük avantaj sağlıyor. Hızlı ve güvenli geçiş sayesinde birçok transit gemi bekleme yapmadan Kanal İstanbul üzerinde geçiş sağlayabilecek. Bu da kanalın gelirini ciddi anlamda artıracak.

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Kanal İstanbul'un geçeceği güzergah toplam 152 milyon metrekarelik bir alanı kapsıyor. Bu alanın 37.5 milyon metrekaresi su yolu için kullanılacak. proje Küçükçekmece Gölü, Sazlısu Barajı ve Terkos Barajı güzergahlarından geçecek. Kanalın uzunluğu 40-45 km; genişliği yüzeyde 145-150 m, tabanda ise yaklaşık 125 m olacak. Suyun derinliği 25 m olacak. Bu kanalla birlikte İstanbul Boğazı tanker trafiğine tümüyle kapanacak, İstanbul'da iki yeni yarımada, yeni bir de ada oluşacak. Kanal İstanbul'a ilave olarak, proje kapsamında 2 adet liman, 1 adet Yat Limanı, 1 adet rekreasyon alanı ve 1 adet lojistik merkezi yapılması planlanıyor.

KAAN ZENGİNLİ
Türkiye
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