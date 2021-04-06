ABD'den, Savunma Sanayi Başkanlığı'na yönelik yeni yaptırım kararı

Savunma Sanayi Başkanlığı yine ABD'nin hedefinde...

Türkiye, yerli ve milli savunma araçları ile dünyada kendinden söz ettirmeye devam ederken ABD yönetimi bir kez daha, Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında Türkiye Savunma Sanayi Başkanlığı yetkililerine yaptırım uygulama kararı aldı.

YAPTIRIM NEDENİ RUSYA İLE İLİŞKİ

ABD yönetimi, yaptırım kararına gerekçe olarak ise, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) Rusya ile kurulan ilişkileri gösterildi.

7 NİSAN'DA RESMİYET KAZANACAK

Konuya ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı'dan bir açıklama yayınlandı.

Yapılan açıklamada, bildirimin 7 Nisan'da yayınlanacağı belirtildi.

Karara göre, SSB, SSB Başkanı İsmail Demir, SSB Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit, Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanı Serhat Gençoğlu ve SSB Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığı Grup Müdürü Mustafa Alper Deniz yaptırım listesinde yer aldı.

"RUS VE TÜRK YETKİLİLER İŞLEM GERÇEKLEŞTİRDİ"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptırımların gerekçesini, SSB'nin, Rusya hükümetinin savunma ve istihbarat kurumlarının parçası olan ya da bu kurumlar adına faaliyet gösteren bir şahısla kasti olarak önemli bir işlem gerçekleştirmesi olarak açıkladı.

Geçen yılın aralık ayında Washington yönetimi, SSB Başkanı Demir'e Rusya'dan S-400 alımını gerekçe göstererek yaptırım uygulamıştı.