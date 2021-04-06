Teravih evde mi kılınacak?

Vakalarda yaşanan tırmanmanın camilerde kılınacak teravih namazları ile daha da artmaması için Diyanet, kamuoyunda oluşan 'teravihler evde kılınsın' beklentisine çözüm arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, kısa bir süre kala Ramazan ayı faaliyetlerine ilişkin son hazırlıklarını yapıyor. Bu çerçevede teravih namazının camilerde cemaat eşliğinde kılınıp kılınamayacağı, böyle bir durumda virüs yayılımının toplumsal sağlığa etkileri ince elenip sık dokuluyor.

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Bu nedenle Diyanet, sağlık boyutu konusunda Sağlık Bakanlığı, kısıtlamalar ve önlemler konusunda da İçişleri Bakanlığı ile temaslarını yoğunlaştırdı. İlgili kurumlarla yapılan görüşmeler neticesinde tıpkı geçen yıl da olduğu gibi teravih namazlarının camilerde kılınmaması yönünde görüşün ağır bastığı öğrenildi. Bu yöndeki kararın kısa süre içinde duyurulması bekleniyor. Öte yandan salgın ortamı nedeniyle teravih namazlarının evlerde kılınmasına destek veren ilahiyatçı ve bilim insanlarına yeni destekler geliyor.

ISRARCI OLMAMALI

Son olarak Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, teravih namazının bireysel olarak evlerde de kılınabileceğini belirtti. Güldemir, şöyle konuştu: "Ramazan ibadetlerin yoğun yaşandığı mübarek ay. Sağlığın her şeyin başında geldiğini biliyoruz. Dinimizde bu yönüyle sağlığa önem veriyor. Nafile namaz diye bildiğimiz teravih namazını insanlar camilerde cemaat ile kılabildikleri kadar evlerinde bireysel olarak da kılabilirler. O sebeple teravih namazını evde kılmada bir mani yok. Teravih illa cemaat ile kılacağım, diyerek tedbirleri kenara bırakıp kendi sağlıklarını ve cemaat sağlığını tehlikeye atmanın da kimsenin hakkı yoktur."

ÖNCE SAĞLIK

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ünal, "Teravih namazını nafile ibadet olarak biliriz. Sağlık ile ilgili bir salgın varsa başka hastalıklara sebebiyet vererek mikrobun yayılmasına neden olabilecekse böyle durumlarda evlerde aileyle birlikte kılınması daha uygun olacağını söyleyebilirim.Nafile ibadeti yapalım derken sağlığımızdan olmayalım. Daha ihtiyatlı olmalıyız. Pandemi sürecinde her yerin kırmızı olduğu bir dönemde bizim daha büyük felaketlere neden olabilecek durumlara dikkat etmeliyiz. Önce sağlık" diye konuştu.

Ramazan toplantısı yapılacak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla, ana teması Şifa Ayı Ramazan olan 2021 yılı Ramazan ayı bilgilendirme toplantısı gerçekleşecek. Toplantı bugün Kocatepe Camii Konferans Salonu'nda yapılacak.

Yasemin Asan