Yerli koronavirüs ilacı mutasyona karşı da etkili
|06 Nisan 2021 07:11
|+Aa- Yazdır
Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Altay Ünal, Kovid-19 hastaların tedavisinde kullanılacak 'Ribavirin' adlı ilacın Faz- 2 aşamasına geçtiğini açıkladı. Antiviral etkisi tespit edilen 'Ribavirin' adlı ilacın araştırma sürecinde gelinen noktayı Yeni Şafak'a anlatan Dr. Ünal, 7 bin 500 ilaç molekülü üzerinde çalışma yaptıklarını, bunlar içerisinde 5'nin virüse karşı antiviral etkisinin olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Dr. Ünal, "Bunlardan en çok ümit vereni 'ribavirin' adlı moleküldü. Ribavirinin virüs varyantlarına karşı da etkisinin olduğu gördük. İlacın klinik çalışması için yetkili mercilere başvurumuzu yaptık" dedi.
UCUZ VE HERKES ERİŞECEK
Dr. Ünal, şöyle konuştu: "Hasta çalışmaları başlayacak. Eğer klinik çalışma başarılı sonuçlanırsa bu ilaç da korona ile mücadelede kullanılabilecek. Bu çalışmalar 4 merkezde yürütülecek: Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi ana merkez olacak. Koç Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Şehir Hastanesi. Çalışmalarımızda, ilacın yerli ve milli olanaklarla üretilebilmesini ve herkesin erişebileceği kadar ucuz olmasını temel kriter yaptık. Ülkemizin ve dünyanın ihtiyacı kadar ülkemizde üretebileceğiz. İlacın üretimi ile hiçbir sıkıntı yok, ülke olarak o teknolojiye sahibiz. Yerli sanayide üretilecek olması önemli."
50 HASTA GÖNÜLLÜ
İlacın, Faz-2 çalışmasında 50 gönüllü hastaya uygulanacağını dile getiren Dr. Ünal, "Öngörümüz Nisan ayında klinik çalışmalara başlamak. Eğer ümit görürsek devam edeceğiz, ümit göremezsek zaten çalışma uluslararası kriterlere göre kesilecek" diye konuştu. Koronadan korunma kadar tedavinin de önemli olduğunu belirten Dr. Ünal, "Şu ana kadar ki bulgularımız, ilacın etkinliğinin virüsün mutasyonlarından etkilenmediği yönünde" diye konuştu.
DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZ SIFIRA İNECEK
Türkiye'de yerli aşı çalışmalarınında devam ettiğini hatırlatan Ünal, "TÜBİTAK Kovid-19 Platformu çatısı altında yürütülen yerli aşı çalışmaları da yıl sonunda meyvelerini vermeye başlayacak. Hem ilacımızın hem aşımızın yerli olması, dışarıya bağımlılığımızın sıfıra inmiş olması çok önemli" dedi.
Yasemin Asan
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Salgının seyri değişti: İşte yeni korona belirtileri
06 Nisan 2021 07:48
|'Yerli aşıda çok ciddi yan etki olmadı'
05 Nisan 2021 14:45
|Koronaya bağlı koku ve tat bozukluğu oranımız Çin ve Uzakdoğu'nun iki katı
04 Nisan 2021 12:43
|Yerli sprey aşının mutasyona karşı etkisi kanıtlandı
02 Nisan 2021 15:26
|Biontech aşısı uygulanmaya başladı: Depodan hastaneye aşının yolculuğu
02 Nisan 2021 15:06
|Pfizer ve BioNTech, aşısının virüsü yüzde 91,3 oranında önlediğini açıkladı
01 Nisan 2021 16:11
|Burundan sprey aşı yeni mutantlara karşı hızla değiştirilebilecek
31 Mart 2021 16:15
|Bakan Varank: Yıl sonunda 50 milyon dozluk yerli aşımız olacak
31 Mart 2021 15:19
|Pfizer'in aşısı bu yaş grubu çocuklarda yüzde 100 etkili
31 Mart 2021 14:31
|Yerli sprey aşıda insan deneyleri başladı
31 Mart 2021 13:06