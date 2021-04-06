1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yerli koronavirüs ilacı mutasyona karşı da etkili

Koronavirüs tedavisinde geliştirilen yerli 'Ribavirin' adlı ilacın virüsün mutasyonlarına karşı da etkili olduğu açıklandı. Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü'nden Dr. Mehmet Altay Ünal, faz-2 aşamasına geçilen ilacın herkesin erişebileceği kadar ucuz olmasının temel kriterleri olduğunu söyledi. İlaç ilk olarak 50 gönüllü hastaya uygulanacak.
 06 Nisan 2021 07:11
+Aa- Yazdır
Yerli koronavirüs ilacı mutasyona karşı da etkili

Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Altay Ünal, Kovid-19 hastaların tedavisinde kullanılacak 'Ribavirin' adlı ilacın Faz- 2 aşamasına geçtiğini açıkladı. Antiviral etkisi tespit edilen 'Ribavirin' adlı ilacın araştırma sürecinde gelinen noktayı Yeni Şafak'a anlatan Dr. Ünal, 7 bin 500 ilaç molekülü üzerinde çalışma yaptıklarını, bunlar içerisinde 5'nin virüse karşı antiviral etkisinin olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Dr. Ünal, "Bunlardan en çok ümit vereni 'ribavirin' adlı moleküldü. Ribavirinin virüs varyantlarına karşı da etkisinin olduğu gördük. İlacın klinik çalışması için yetkili mercilere başvurumuzu yaptık" dedi.

UCUZ VE HERKES ERİŞECEK

Dr. Ünal, şöyle konuştu: "Hasta çalışmaları başlayacak. Eğer klinik çalışma başarılı sonuçlanırsa bu ilaç da korona ile mücadelede kullanılabilecek. Bu çalışmalar 4 merkezde yürütülecek: Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi ana merkez olacak. Koç Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Şehir Hastanesi. Çalışmalarımızda, ilacın yerli ve milli olanaklarla üretilebilmesini ve herkesin erişebileceği kadar ucuz olmasını temel kriter yaptık. Ülkemizin ve dünyanın ihtiyacı kadar ülkemizde üretebileceğiz. İlacın üretimi ile hiçbir sıkıntı yok, ülke olarak o teknolojiye sahibiz. Yerli sanayide üretilecek olması önemli."

50 HASTA GÖNÜLLÜ

İlacın, Faz-2 çalışmasında 50 gönüllü hastaya uygulanacağını dile getiren Dr. Ünal, "Öngörümüz Nisan ayında klinik çalışmalara başlamak. Eğer ümit görürsek devam edeceğiz, ümit göremezsek zaten çalışma uluslararası kriterlere göre kesilecek" diye konuştu. Koronadan korunma kadar tedavinin de önemli olduğunu belirten Dr. Ünal, "Şu ana kadar ki bulgularımız, ilacın etkinliğinin virüsün mutasyonlarından etkilenmediği yönünde" diye konuştu.

DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZ SIFIRA İNECEK

Türkiye'de yerli aşı çalışmalarınında devam ettiğini hatırlatan Ünal, "TÜBİTAK Kovid-19 Platformu çatısı altında yürütülen yerli aşı çalışmaları da yıl sonunda meyvelerini vermeye başlayacak. Hem ilacımızın hem aşımızın yerli olması, dışarıya bağımlılığımızın sıfıra inmiş olması çok önemli" dedi.

Yasemin Asan

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Salgının seyri değişti: İşte yeni korona belirtileri
06 Nisan 2021 07:48		 'Yerli aşıda çok ciddi yan etki olmadı'
05 Nisan 2021 14:45
Koronaya bağlı koku ve tat bozukluğu oranımız Çin ve Uzakdoğu'nun iki katı
04 Nisan 2021 12:43		 Yerli sprey aşının mutasyona karşı etkisi kanıtlandı
02 Nisan 2021 15:26
Biontech aşısı uygulanmaya başladı: Depodan hastaneye aşının yolculuğu
02 Nisan 2021 15:06		 Pfizer ve BioNTech, aşısının virüsü yüzde 91,3 oranında önlediğini açıkladı
01 Nisan 2021 16:11
Burundan sprey aşı yeni mutantlara karşı hızla değiştirilebilecek
31 Mart 2021 16:15		 Bakan Varank: Yıl sonunda 50 milyon dozluk yerli aşımız olacak
31 Mart 2021 15:19
Pfizer'in aşısı bu yaş grubu çocuklarda yüzde 100 etkili
31 Mart 2021 14:31		 Yerli sprey aşıda insan deneyleri başladı
31 Mart 2021 13:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:14 - Dolar güne düşüşle başladı09:11 - Kayseri'de FETÖ operasyonu: Muvazzafların da olduğu 20 gözaltı09:00 - Koronaya yakalanan Ordu Belediye Başkanı Güler hastaneye kaldırıldı08:54 - Teravih evde mi kılınacak?08:52 - Kıskançlık kavgasında feci son!08:47 - Telefon dolandırıcılarına inandı, 350 bin TL kaptırdı
08:40 - FETÖ'ye astsubaylık sınavı soruşturması: 16 gözaltı08:37 - Ahmet Mehmet'ten zehirli sarmaşık şarkısıyla iddialı çıkış08:32 - Otomobiliyle şarampole yuvarlanan uzman çavuş yaralandı08:29 - İki eltinin kaçtığı Yufkacı Muammer olayında yeni itiraflar08:22 - Tarihe zulüm! Matkapla delip plastik çeşme taktılar08:15 - Ankara merkezli uyuşturucu satıcılarına 'Vadi' operasyonu: 81 gözaltı
08:08 - Biontech aşısından önce kağıt imzalatılıyor iddiası08:02 - Ramazan salgını azaltacak07:48 - Salgının seyri değişti: İşte yeni korona belirtileri07:31 - Dışişleri'nden 'gezici konsolosluk' uygulaması07:25 - Maskede sahtekarlık! Çanta astarı kullanan bile var
07:18 - TBMM 'siber ihlalleri' mercek altına aldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Salgının seyri değişti: İşte yeni korona belirtileri
Montrö bildirisini hazırlayan isim belli oldu
Teravih evde mi kılınacak?
Meteoroloji uyardı: Bu illere yeniden kar yağacak
Görevinden ayrılınca giriş şifresini iade etmemek hangi cezayı gerektirir?
Kanal İstanbul'dan dönüş yok: 1 milyar dolar getiri sağlayacak
ABD'den, Savunma Sanayi Başkanlığı'na yönelik yeni yaptırım kararı
İki eltinin kaçtığı Yufkacı Muammer olayında yeni itiraflar
Aşıya giderken bunlara dikkat!
Koronaya yakalanan Ordu Belediye Başkanı Güler hastaneye kaldırıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
notunu vermek 5
ajans 1
bir recalim var 1
hubuş 2
triaj 1
ilk göz ağrısı 1
zikzak 1
tycoon 1
eadweard muybridge 1
pan-tilt-zoom 1
SON İLANLAR
Hakimler ve Savcılar Kurulu engelli işçi alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam