Koronaya yakalanan Ordu Belediye Başkanı Güler hastaneye kaldırıldı
Koronavirüse yakalanan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, hastaneye kaldırıldı.
|06 Nisan 2021 09:00
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Koronavirüs risk haritasında "çok yüksek riskli" illerin başında gelen Ordu'da, AKP'li Belediye Başkanı Hilmi Güler de Kovid-19'a yakalandı.
Güler'in hastanede tedavi altına alındığını duyuran Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından, "Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler Kovid teşhisiyle hastanede tedaviye alınmış. Kendisine geçmiş olsun derken, acil şifalar diliyorum" paylaşımında bulundu.
Geçirmiş olduğum soğuk algınlığı sebebiyle, Covid-19 şüphesi gözetildiği için kontrol amaçlı olarak hastanede gözlem altındayım. Şu anda sağlık durumum iyi.Dr. Mehmet Hilmi Güler (@mhilmiguler) April 5, 2021
Telefonla, mesajla ve sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dilek ve dualarını ileten herkese gönülden teşekkür ediyorum.
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