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Koronaya yakalanan Ordu Belediye Başkanı Güler hastaneye kaldırıldı

Koronavirüse yakalanan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, hastaneye kaldırıldı.
 06 Nisan 2021 09:00
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Koronaya yakalanan Ordu Belediye Başkanı Güler hastaneye kaldırıldı

Koronavirüs risk haritasında "çok yüksek riskli" illerin başında gelen Ordu'da, AKP'li Belediye Başkanı Hilmi Güler de Kovid-19'a yakalandı.

Güler'in hastanede tedavi altına alındığını duyuran Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından, "Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler Kovid teşhisiyle hastanede tedaviye alınmış. Kendisine geçmiş olsun derken, acil şifalar diliyorum" paylaşımında bulundu.

Memurlar.Net
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