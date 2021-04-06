Maskede sahtekarlık! Çanta astarı kullanan bile var

Bazı firmaların tıbbi maskelerde koruyuculuk oranını yüzde 90'lardan yüzde 98'e kadar çıkaran meltblown malzemeyi kullanmadıkları halde piyasaya "meltblown" etiketli ürün sunduklarını tespit eden TİTCK Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu, denetimlerini sıkılaştıracak.

'Koruyuculuğu düşük'

Bu tür ürünlerin piyasadan toplatılması beklenirken, sıkı denetime sektör temsilcilerinden de destek geldi. Pandemi döneminde maskeye olan ihtiyacın artmasının ardından sektörle alakalı olmayan birçok kişinin maske üretim işine girdiğini ve kalitesiz ürünlerin piyasaya sürüldüğünü belirten

Milliyet'ten Önder Yılmaz'a konuşan, Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, bu durumun Türkiye'de kalitesiz maskenin yaygınlaşmasına sebep olduğunu vurguladı. Salgının yayılım hızını düşürmek için kullanılan maskelerin kaliteli ve koruyuculuk oranı en az yüzde 98 seviyelerinde olması gerektiğinin altını çizen Delikanlı, şunları söyledi:

"Üç katlı olarak üretilen maskelerin ortasına meltblown tabakanın konulmasını zorunlu kılıyor. Birçok AB ülkesi toplu taşımada N95 maske kullanımını zorunlu hale getirmişken, Türkiye'de koruyuculuğu düşük maskelerin kullanılıyor olması kabul edilemez. Koruyuculuğu yüksek bir maskede mutlaka meltblown malzeme bulunması gerekiyor. Bu katman, alt ve üstteki iki katmanla birlikte ağız ve burundan çıkacak parçacıkları süzebilir ve maskeye filtrasyon özelliği kazandırır. Son dönemde birçok markanın büyük marketlerde, 'meltblown koruyucu' etiketiyle maske sattığını görüyoruz. Ancak bunların birçoğunun içini açıp baktığınızda bu katmanı göremiyoruz."

Bazı firmaların maskede çanta astarı bile kullandığını belirten Delikanlı, denetimlerin sıklaştırılmasını istedi. Delikanlı, "Vatandaşın yapması gereken ise güvenilir markaların ürünlerine yönelmek ve aldıkları ürünlerin içeriğini kontrol etmek olacaktır. Vatandaş kutu üzerindeki barkod numarasından kontrol etmeli, gerekirse şikayet etmeli" dedi.

26 BİN KİŞİYE İHLAL CEZASI

Salgın tedbirleri kapsamında 29 Mart-5 Nisan arasında sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden 26 bin 649 kişiye ceza kesildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hafta sonlarında "düşük" ve "orta" risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında sürdüğü, yüksek risk grubunda yer alan illerde cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arası ile cumartesi saat 21.00'den başlayıp pazartesi saat 05.00'te bitecek şekilde, "çok yüksek" risk grubundaki illerde ise cuma günü 21.00'de başlayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulandığı belirtildi. Açıklamada, geçen hafta kısıtlamatlarda 21 bin kişiye işlem yapıldığı anımsatılarak, aralık ayından bu yana bu kapsamda ceza kesilen kişi sayısı ise 580 bin 856'ya ulaştığı bildirildi.