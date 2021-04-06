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Dışişleri'nden 'gezici konsolosluk' uygulaması

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, pasaport kuyruklarını azaltmaya çalıştıklarını belirterek "gezici konsolosluk uygulaması" ile artık yurt dışında vatandaşın ayağına gidilerek pasaport başvurusunun alınacağını açıkladı
 06 Nisan 2021 07:31
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Dışişleri'nden 'gezici konsolosluk' uygulaması

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, pandemi sürecinde oluşan pasaport kuyruklarını, randevu sürelerini kısaltarak azaltmaya çalıştıklarını söyledi.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre; Kıran, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda milletvekillerinin pasaport kuyrukları ve büyükelçiler kararnamelerine ilişkin eleştirilerine şöyle yanıt verdi:

ATAMA USULÜ AYNI: Büyükelçi atama süreci bundan önce nasılsa Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi düzenlemesi sonrasında da aynı. Bunun dışında bir atama süreci dün olmadığı gibi bugün de söz konusu değil. (Tecrübeli büyükelçilerin merkeze çekilmesi) Büyükelçilerimizin pek çok kurumumuzda, Bakanlığımızın içindeki pek çok fiili görevde tecrübelerinden istifade etmeyi çok önemsiyoruz. Tek bir büyükelçimizin dahi tecrübesinin heba olmaması konusunda azami özen gösteriyoruz.

DIŞARIDAN ATANAN YÜZDE 10: Dışarıdan atamalar elbette siyasi takdir konusu, sadece Türkiye'de değil, dünyada da örnekleri olan bir husus. Bugün ABD'de yüzde 40'lara varan dışarıdan büyükelçi ataması söz konusu. Türkiye'nin yurt dışında dışarıdan atanan 24 büyükelçisi görev yapıyor ve her biri de başarılı bir şekilde görevini icra ediyor. Büyükelçilerimiz içerisindeki oran yüzde 10 düzeyinde.

PASAPORT GÖREV GÜCÜ: Bakanlığımız bünyesinde bir görev gücü kurduk, randevu sürelerini günlük, anlık takip eden bir ekibimiz. İlk başta randevu sürelerinde çok ciddi gecikmeler yaşanmıştı ama bunu düzeltmeye devam ediyoruz. 2019'da 150-160 binlerde olan pasaport başvuru sayısının sadece bu yıl içinde 600 binleri aşmasını bekliyoruz. Günlük 200-300 olan konsolosluk işlemi sayımız bir misyonda binlere çıkınca, orada fiziken bunun altından kalkmak kolay olmuyor.

VATANDAŞIN AYAĞINA GİDİYORUZ: Randevu süreleri kısalarak geriye gelmeye hızla başladı. Merkezdeki çalışma arkadaşlarımızı yurt dışına hızla görevlendirdik. Gezici konsolosluk hizmetlerimizi başlatıp çalışma arkadaşlarımızın vatandaşımızın ayağına gidip orada pasaport başvurularını almasına yönelik tedbirlerimizi aldık, önümüzdeki dönemde başlayacağız.
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