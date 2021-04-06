Ramazan salgını azaltacak

Koronavirüs salgınında Türkiye bugüne kadarki en yüksek vaka sayılarını görmeye başladı. Sayılarda yeni zirveler yaşanırken hasta ve ağır hasta sayılarının aynı oranda artmaması 'Türkiye'ye özgü bir mutasyon' tartışmalarını tekrar gündeme getirdi.

Sağlık Bakanlığı ve diğer araştırmacılar da aha çok nezleye benzeyen vakaları incelemeye aldı. Sahadan gelen verilerde hastanelere başvuranların büyük bölümünün artık 'Burun akıntısı ve hapşırık' gibi hafif semptomlarla geldiği ancak pandemi servislerinde yapılan testlerinin pozitif çıktığı tespit edildi. Klinik belirtilerin ağır seyretmemesi sebebiyle bir çok kişinin ise test yaptırmaya gitmediği belirtildi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye'de Kasım-Aralık'a göre şu anda vaka sayıları daha hızlı artarken, hasta ve ağır hasta sayılarının aynı hızla artmadığına dikkat çekerek, "Virüs, gücünü mü kaybediyor? Sorusu akla geliyor. Birkaç hafta eğer hasta ve ağır hasta sayısı bu düzeyde kalırsa, yükseliş trendi hızlanmazsa, belki de salgının gücünü azalttığını söyleyebiliriz" dedi.

Yapılan değerlendirmelerde vaka artışlarının en az 10 gün daha devam edebileceği, hatta günlük 60-70 binli rakamların görülebileceği, ramazanın ilk haftasından sonra ise artış eğrisinin plato çizmeye başlayacağı, oruç sebebiyle yavaşlayacak hayatın olumlu etkileri ile de vakaların düşüş trendine girileceği görüşü dile getirildi.

AĞIR HASTA SAYISI ARTMIYOR

Hızlı artışın en büyük sebebi mutant virüs gösterilirken şu anda bir kişinin dört kişiye virüs bulaştırdığı ve özellikle hane içindeki yayılmanın çok yüksek olduğu belirtildi. Vaka sayısı 350 bini aşarken testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 20'lere dayandı. Vaka ve pozitiflik oranı artmasına rağmen aktif hasta içindeki ağır hasta oranı ise binde 60'lar seviyesinde kaldı.

YÜCEL KAYAOĞLU