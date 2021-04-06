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Biontech aşısından önce kağıt imzalatılıyor iddiası

Biontech aşısının da yurda girmesi ile Türkiye iki koldan aşılama faaliyetlerini sürdürüyor. Biontech aşısının yapım sürecinde kağıt imzalatılması ise bazı vatandaşlarda soru işaretlerine neden oluyor.
 06 Nisan 2021 08:08
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Biontech aşısından önce kağıt imzalatılıyor iddiası

Biontech aşısının da yurda girmesi ile Türkiye iki koldan aşılama faaliyetlerini sürdürüyor. Biontech aşısının yapım sürecinde kağıt imzalatılması ise bazı vatandaşlarda soru işaretlerine neden oluyor. Yeni Şafak'a konuşan Alerji ve Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, "Biontech de Coronavac gibi etkili ve güvenli bir aşı. Kağıt imzalatılmasının temel sebebi bana göre şirket politikası. Her şirket kendine bir yol tayin edebiliyor. Biontech dünyanın dört bir yanında en çok tercih edilen aşılardan biri. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla bu aşıyı olabilir. Soru işaretlerine takılmaktan öte, aşı olarak bir an önce koronavirüs salgınından kurtulmaya bakmalıyız" dedi.

30 DAKİKA GÖZETİMDE KALIN

Aşılama sürecinde alerjik hastalığı olan vatandaşların da ikilemde kaldığına dikkat çeken Başkan Akçay, "Alerjik astım, egzama, alerjik nezle ve diğer alerjik hastalığı olan kişilerin gerek aşı olmasında sakınca yok. Sadece alerjik hastalığı olanların aşılarını hastane ortamında yaptırmaları ve aşı sonrası 30 dakika gözetim altında beklemeleri faydalı olur" dedi.

PEG ALERJİYİ TETİKLİYOR

Biontech aşısının içeriğinde yer alan PEG maddesine dikkat çeken Akçay, "Biontech aşısında kullanılan polietilen glikol (PEG) maddesi, mRNA'nın bozulmasını engellemek, suda çözünmesini sağlamayı amaçlıyor. Bu madde birtakım alerjik reaksiyon oluşmasına neden olabilir. İlaç ve besin katkı maddelerine alerjisi olanlar için BioNTech aşısının alerji riski daha yüksek. Bu nedenle özellikle ilaçların tablet formuna alerjik reaksiyon geçirmiş olanlar, ilaç alerjisinin nedeni tespit edilmemiş olanlar, besin katkı maddesine alerjisi olanların BioNTech aşısı yerine Çin aşısı Coronavac aşısı olması daha emniyetli olabilir" diye konuştu. Akçay, "BioNTech aşısı için milyon doz aşı başına yaklaşık on bir vakada şiddetli alerjik reaksiyon gözlendi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin bir raporuna göre, bu alerjik reaksiyonların yüzde 71'i aşılamadan sonraki 15 dakika içinde gelişmiş ve çoğunlukla (yüzde 81) bir alerji veya alerjik reaksiyon öyküsü olan kişilerde meydana geldiği bildirildi" dedi.

ÖLÜMCÜL REAKSİYON BİLDİRİLMEDİ

Aşıların yan etkileri konusunda da bilgi veren Prof. Akçay, "Pfizer-Biontech COVID-19 aşısı yan etkileri diğer yetişkin aşılarına benzer. Klinik denemeler sırasında, çok yaygın olarak kabul edilen sıklık sırasına göre Enjeksiyon yerinde ağrı ve şişlik, yorgunluk, baş ağrısı, kas ağrıları, titreme, eklem ağrısı ve ateş gibi yan etkileri var. İkinci dozdan sonra ateş daha fazla görülüyor. Çin'in coronavac aşısında en sık görülen yan etki yüzde 17 oranında enjeksiyon bölgesinde ağrı oldu. Genelde hafif seyreden bu ağrının 48 saat içinde geçtiği gözlemlendi. Şimdiye kadar ölümcül bir reaksiyon bildirilmemesi ise oldukça önemli" ifadelerini kullandı.

Aybike Eroğlu

Yeni Şafak
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