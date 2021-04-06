Tarihe zulüm! Matkapla delip plastik çeşme taktılar

Antalya'nın Korkuteli ilçesi Osmankalfalar köyünde yaklaşık 20 yıl önce bulunan eski Roma dönemine ait (M.S. 3. ve 4. yüzyıl) kabartmalı steller ve aslanlı lahit kapağının, köy camisinin duvarı olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Eserlerin durumu Elmalı Müze Müdürlüğü tarafından da tespit edildi ancak müze yetkilileri eserlerin yerinde korunması konusunda karar aldı.

MATKAPLA DELDİLER

Bu karar, yeni bir skandalı ortaya çıkardı. Uzun süre bu şekilde kalan eserler, köye çeşme yapılma ihtiyacı doğunca inanılmaz şekilde tahrip edildi. Köy muhtarlığı, çeşme talebini Korkuteli Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi'ne (ASAT) bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, eserleri matkapla delip üzerine vanalı plastik boru ve demir çeşme taktı. Bununla da yetinmeyen ekipler, taşlar arasındaki boşlukları sıva ile kapatıp, beyaza boyadı.

'EKİPLER BU ÇÖZÜMÜ BULDU'

Yaşananları Hürriyet'ten Selim Uzun'a anlatan köy muhtarı Murat Duran, "Biz kötü bir niyetle bunu yapmadık. Ekiplerden talepte bulununca böyle bir çözüm buldular. Yoksa biz bu taşlara zarar vermek istemeyiz. Zaten uzun yıllardır çalınmasın diye taşları koruyoruz. Konuyu müze yetkililerine de aktardık. Uzmanlar gelip bölgede yeniden tespit yapacaklar. Gereken neyse yapılacak" diye konuştu.

"Bu köy, bu taşları 20 senedir koruyor" diyen köy sakini Enver Sarı ise "Bu borular bu taşlara yakışmadı. Zaten sökülecekmiş. Burası tarihi eserler bakımından zengin bir bölge. Biz çevredeki taşları duvar yapımında kullandık. Aralarına karton koyup korusak daha iyi olurdu ama sonradan aklımıza geldi" dedi.

'SUÇ DUYURUSU YAPACAĞIZ'

Roma dönemine ait eserlerin duvar yapımında kullanıldığını daha önce tespit ettiklerini kaydeden Elmalı Müzesi Müdürü Yunus Reyhan Taşçıoğlu şu bilgileri verdi: "Biz kabartmalı steller ve aslanlı lahit kapağının tespitini daha önce yaptık. Ancak burada bir müze açılır, Korkuteli'nin eserleri Korkuteli'nde kalır düşüncesiyle bu eserleri yerinde korumak istedik. Zaten bölge halkı da 'Burası bizim müzemiz' diyordu. Ancak ortaya çıkan yeni tablo bu eserlerin müzeye taşınması gerekliliğini ortaya çıkardı. Biz gerekli söküm işlemlerini yaparak eserleri koruma altına alacağız. 2 uzman görevlendirdik. Eğer eserler zarar gördüyse sorumlular hakkında savcılığa da suç duyurusunda bulunacağız."

'YÜKSEK NİTELİKLİ ESERLER'

Hürriyet muhabirinin çektiği fotoğraflar üzerinden inceleme yapan Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik ise şu bilgileri verdi: "Bunlar geç Roma dönemine ait kabartmalı yüksek nitelikli eserler. Bunların kesinlikle müzede koruma altına alınması gerekiyor. Geçmişte bu tür eserler duvar yapımında kullanılmış. Ancak artık modern dönemdeyiz. Bu tür eserleri duvar yapıp, üzerine delik açıp, musluk takamazsınız. Böyle bir şey asla kabul edilemez. Bunlar kültür varlığı. Orada sıva ve boya da görüyorum. Bunlar gerçekten tarih adına üzücü şeyler."