İki eltinin kaçtığı Yufkacı Muammer olayında yeni itiraflar

ATV'de ekrana gelen Esra Erol'daki Yufkacı Muammer olayında yeni detaylar ortaya çıktı. Canlı yayındaki itiraflarda 3. kadının olduğu ortaya çıktı.

Esra Erol ise "Hamide'yi hemen gönderin eşinden boşansın" dedi. Yufkacı ise "Hamide'yi tutmuyorum beni sevdiği için çıktı geldi. Yuva mı yıkmışım?" diye konuştu.

Kuçük elti Hamide, Muammer'e kaçmadan önce kocasının da tanıdığı bir kişinin evinde bir gece konakladığını açıkladı. Eltisiyle kaldığı yeri itiraf eden Hamide, izleyenleri şaşırttı.

Eltisinin kuzeninde bir gece konakladıklarını itiraf eden Hamide, daha sonra oradan Muammer Ay'a kaçtıklarını anlattı. Daha sonra yayın bağlanan Ayşe isimli bir kadın Yufkacı Muammer'in hayatını mahvettiğini iddia etti.

Telefonla bağlanan Ayşe isimli kadın, "Muammer çalışmayı sevmediği için, kandırdığı kadınların paralarını yiyor. Çok dürüst olduğunu söyleyip onları kandırıyor." diye konuştu.

"Beni de "öldürürüm" diye tehdit etmişti" diyen Ayşe isimli kadın "Ben evliydim, eşimden boşanacaktım. Benim boşluğuma geldi ve benim beynimi yıkadı. İkna edici ve sakin konuşup karşı tarafı kandırıyor." ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında Ayşe "Ben ona abi diye hitap ederken, bir süre sonra nasıl olduğunu anlamadan aynı evde yaşamaya başladık. Kocamın arkadaşıydı, bizim evimize girip çıkardı. Beni eşimle barıştırmak için uğraşıyordu sözde. Karısı bana gelinim diyor, evimize girip çıkıyordu. Meğerse esas niyeti başkaymış." diye konuştu.

'Yufkacıyı seviyorum' diyen büyük elti Hamide'ye de seslenen 3. kadın Ayşe "Seni köle gibi kullanacak. Her şeyinden faydalanacak. Daha sonra şiddet uygulayacak. Bunlar psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddet olacak. Sesini dahi çıkartamayacaksın. Seninle işi bittikten sonra ise seni başka kadınlarla aldatacak. Zaten bu durum yıllardır sürüyor. Ben de o hataya düştüm şimdi kendime yeni bir hayat kurdum" ifadelerini kullandı.