Ahmet Mehmet'ten zehirli sarmaşık şarkısıyla iddialı çıkış
|06 Nisan 2021 08:37
|+Aa- Yazdır
İlandır
Küçük yaşta edindiği müzik tutkusunu sahnelere taşıyan ve çıkardığı ilk single olan Zehirli Sarmaşık ile iddialı bir çıkış yapan Ahmet Mehmet; eğitim alamamasına rağmen, kendi biriktirdiği paralarla Home Studio kurarak, hayalinin çok ötesine geçtiğini ifade ediyor.
Kurduğu Home Studio ile kendisini müzik konusunda eğiten genç şarkıcı; 5 senelik arkadaşıyla şarkılarını paylaşmaya karar verdiklerinde, bu yolda ilk adımı atarak, başarılı bir kariyer oluşturmaya başladı.
Destekleriyle kendisini yalnız bırakmayan Kadir abisi ve kardeşi Cüneyt'e teşekkürlerini de unutmayan Ahmet Mehmet'in ilk çıkış parçası olan Zehirli Sarmaşık şarkısının sözleri Murat Onur Denizalp tarafından yazıldı. Tolga Borucu ve Olcay Bağrıyanık aranjörlüğünü ve Miş masteringi yaparken geri vokalde de Elvan Borucu yer aldı.
Yeni Parçalar Yolda
ACK Production tarafından klip yönetmenliğinin yapıldığı Zehirli Sarmaşık adlı şarkının radyo pr çalışmasının Aria pr tarafından başarılı şekilde devam ettiğini ifade eden Ahmet Mehmet; başarısının sırrının duygularda olduğunu, hissetmeden hiçbir çalışmanın uzun süreli olmayacağını ifade ederken, yeni parçalarının da yolda olduğunu ifade etti.
Nisan ve temmuz aylarında yeni parçalarıyla sevenlerinin karşısında olacağını sözlerine ekleyen genç şarkıcı; müziğin bir ruhu olduğunu ve bu ruhun kaybedilmemesi gerektiğini söylerken; halen Almanya'da yaşayan genç şarkıcı, 90'lı yıllardaki ruhun iyice kaybedildiğini ve kendisinin de duygularına daha önem vererek, şimdiki başarısını yakaladığını da sözlerine ekledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Siz rahat edin, binanızı biz yönetelim
05 Nisan 2021 16:24
|Ankara Kızılay'da Butik Kurs Merkezi Odtünet
02 Nisan 2021 16:44
|4. Login akademi programı başlıyor!
01 Nisan 2021 18:12
|Movavi video yazılımı
01 Nisan 2021 14:51
|Tarımda bir tuhaf kar hesabı!
30 Mart 2021 12:06
|Kupa Çocuk Odası Modelleri
20 Mart 2021 22:11
|HMS otel programı otellerin rezervasyonlarını arttırıyor
19 Mart 2021 10:35
|Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden memurlar.net'e tekzip
12 Mart 2021 12:44
|Dr. Deniz Küçükkaya: Burun estetiği nedir, nasıl yapılır?
11 Mart 2021 20:19
|Saç ekimi nedir? HERMEST saç ekimi yetkilileri anlatıyor
11 Mart 2021 08:53