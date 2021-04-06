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Ahmet Mehmet'ten zehirli sarmaşık şarkısıyla iddialı çıkış

Küçük yaşta edindiği müzik tutkusunu sahnelere taşıyan ve çıkardığı ilk single olan Zehirli Sarmaşık ile iddialı bir çıkış yapan Ahmet Mehmet; eğitim alamamasına rağmen, kendi biriktirdiği paralarla Home Studio kurarak, hayalinin çok ötesine geçtiğini ifade ediyor.
 06 Nisan 2021 08:37
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Ahmet Mehmet'ten zehirli sarmaşık şarkısıyla iddialı çıkış

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Küçük yaşta edindiği müzik tutkusunu sahnelere taşıyan ve çıkardığı ilk single olan Zehirli Sarmaşık ile iddialı bir çıkış yapan Ahmet Mehmet; eğitim alamamasına rağmen, kendi biriktirdiği paralarla Home Studio kurarak, hayalinin çok ötesine geçtiğini ifade ediyor.

Kurduğu Home Studio ile kendisini müzik konusunda eğiten genç şarkıcı; 5 senelik arkadaşıyla şarkılarını paylaşmaya karar verdiklerinde, bu yolda ilk adımı atarak, başarılı bir kariyer oluşturmaya başladı.

Destekleriyle kendisini yalnız bırakmayan Kadir abisi ve kardeşi Cüneyt'e teşekkürlerini de unutmayan Ahmet Mehmet'in ilk çıkış parçası olan Zehirli Sarmaşık şarkısının sözleri Murat Onur Denizalp tarafından yazıldı. Tolga Borucu ve Olcay Bağrıyanık aranjörlüğünü ve Miş masteringi yaparken geri vokalde de Elvan Borucu yer aldı.

Yeni Parçalar Yolda

ACK Production tarafından klip yönetmenliğinin yapıldığı Zehirli Sarmaşık adlı şarkının radyo pr çalışmasının Aria pr tarafından başarılı şekilde devam ettiğini ifade eden Ahmet Mehmet; başarısının sırrının duygularda olduğunu, hissetmeden hiçbir çalışmanın uzun süreli olmayacağını ifade ederken, yeni parçalarının da yolda olduğunu ifade etti.

Nisan ve temmuz aylarında yeni parçalarıyla sevenlerinin karşısında olacağını sözlerine ekleyen genç şarkıcı; müziğin bir ruhu olduğunu ve bu ruhun kaybedilmemesi gerektiğini söylerken; halen Almanya'da yaşayan genç şarkıcı, 90'lı yıllardaki ruhun iyice kaybedildiğini ve kendisinin de duygularına daha önem vererek, şimdiki başarısını yakaladığını da sözlerine ekledi.
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