FETÖ'ye astsubaylık sınavı soruşturması: 16 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2012 yılı Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JANA/JATEK) sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden çoğunluğu ihraç/istifa subay/astsubay olan toplam 16 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında, gözaltı kararı verildi
|06 Nisan 2021 08:40
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2012 yılı Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JANA/JATEK) sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden çoğunluğu ihraç/istifa subay/astsubay olan toplam 16 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında, gözaltı kararı verildi
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