1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Telefon dolandırıcılarına inandı, 350 bin TL kaptırdı

Elazığ'da yalnız yaşayan 80 yaşındaki kadın, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların ağına düştü. Yaşlı kadın ticari taksi ile geldiği Malatya'da dolandırıcılara 350 bin TL'sini kaptırırken, polis güvenlik kameralarından kimliğini tespit ettiği şüphelilerden 2'sini yakaladı.
 06 Nisan 2021 08:47
+Aa- Yazdır
Telefon dolandırıcılarına inandı, 350 bin TL kaptırdı

Güvenlik güçlerinin tüm uyarılarına rağmen telefon dolandırıcıları yine ağlarına düşürdükleri özellikle yaşlı vatandaşları mağdur ediyor.

Telefon dolandırıcılarının tuzağına ise bu kez Elazığ'da yalnız yaşadığı öğrenilen 80 yaşındaki N.S. isimli kadın düştü. Yaşlı kadını telefonla arayarak kimliğinin kuyumcu soygununda kullanıldığını söyleyen dolandırıcılar, soyguncuları yakalamak için para yatırması gerektiğini belirttiler. Yaşlı kadını tuzaklarına düşürmeyi başaran dolandırıcılar, kadını Malatya'ya çağırdılar. Telaşla ticari taksi ile Malatya'da dolandırıcıların verdiği adres olan Turgut Özal Tıp Merkezi otoparkına gelen kadın, burada polis sandığı şüpheliye çantasındaki 350 bin TL değerinde altın, döviz ve Türk lirasını verdi. Yeniden taksiyle Elazığ'a dönen yaşlı kadın, bir gün sonra dolandırıldığını anlayarak emniyete başvurdu.

Geniş çaplı inceleme başlatan Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yan-Dol Amirliği ekipleri, yaşlı kadının dolandırıcılar ile buluştuğu noktadaki kameraları incelemeye aldı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda 18 ayrı kamerada 85 saatlik görüntüler titizlikle incelenerek şüphelinin kimliği tespit edildi. Paraları teslim alan şüphelinin H.E., onu kiralık araçla Malatya'ya getiren şahsın ise Ali D. olduğunu belirleyen ekipler, dolandırıcılık olayının organizatörünün ise Ahmet D. olduğunu tespit etti. Şanlıurfa'da oldukları belirlenen şüphelilerden Ahmet D. ve Ali D. yakalanarak Malatya'ya getirilirken, şüpheli H.E.'nin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Şüphelilerin üzerinde yaşlı kadına ait olduğu belirlenen 10 bin 305 TL ele geçirilirken, geri kalan yaklaşık 340 bin TL'ye ise ulaşılamadı. Şüpheliler, Malatya Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Otomobiliyle şarampole yuvarlanan uzman çavuş yaralandı
06 Nisan 2021 08:32		 Ankara merkezli uyuşturucu satıcılarına 'Vadi' operasyonu: 81 gözaltı
06 Nisan 2021 08:15
Aracın çarptığı kadın otobüsün altında sıkışarak hayatını kaybetti
06 Nisan 2021 06:30		 İzmir'de iki ailenin pompalı tüfekli kavgasında 6 yaralı
06 Nisan 2021 06:22
1 Milyon TL değerinde eşya çalan hırsızlar böyle yakalandı
05 Nisan 2021 21:27		 Türk bayrağını yırtarak Atatürk ve Özgecan Aslan'a hakaret eden kişi tutuklandı
05 Nisan 2021 20:54
6 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 16 gözaltı
05 Nisan 2021 19:22		 Kızların sokak ortasındaki kavgası kamerada
05 Nisan 2021 18:17
81 ilden emekli amirallerin bildirisine suç duyurusu
05 Nisan 2021 16:30		 Ayakkabısına kadar gasp edildi, 1 kilometre yardım eli aradı
05 Nisan 2021 16:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:22 - Güvenlik soruşturması yeniden TBMM gündeminde09:14 - Dolar güne düşüşle başladı09:11 - Kayseri'de FETÖ operasyonu: Muvazzafların da olduğu 20 gözaltı09:00 - Koronaya yakalanan Ordu Belediye Başkanı Güler hastaneye kaldırıldı08:54 - Teravih evde mi kılınacak?08:52 - Kıskançlık kavgasında feci son!
08:47 - Telefon dolandırıcılarına inandı, 350 bin TL kaptırdı08:40 - FETÖ'ye astsubaylık sınavı soruşturması: 16 gözaltı08:37 - Ahmet Mehmet'ten zehirli sarmaşık şarkısıyla iddialı çıkış08:32 - Otomobiliyle şarampole yuvarlanan uzman çavuş yaralandı08:29 - İki eltinin kaçtığı Yufkacı Muammer olayında yeni itiraflar08:22 - Tarihe zulüm! Matkapla delip plastik çeşme taktılar
08:15 - Ankara merkezli uyuşturucu satıcılarına 'Vadi' operasyonu: 81 gözaltı08:08 - Biontech aşısından önce kağıt imzalatılıyor iddiası08:02 - Ramazan salgını azaltacak07:48 - Salgının seyri değişti: İşte yeni korona belirtileri07:31 - Dışişleri'nden 'gezici konsolosluk' uygulaması
07:25 - Maskede sahtekarlık! Çanta astarı kullanan bile var
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Salgının seyri değişti: İşte yeni korona belirtileri
Montrö bildirisini hazırlayan isim belli oldu
Teravih evde mi kılınacak?
Meteoroloji uyardı: Bu illere yeniden kar yağacak
Görevinden ayrılınca giriş şifresini iade etmemek hangi cezayı gerektirir?
Kanal İstanbul'dan dönüş yok: 1 milyar dolar getiri sağlayacak
ABD'den, Savunma Sanayi Başkanlığı'na yönelik yeni yaptırım kararı
İki eltinin kaçtığı Yufkacı Muammer olayında yeni itiraflar
Aşıya giderken bunlara dikkat!
Koronaya yakalanan Ordu Belediye Başkanı Güler hastaneye kaldırıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
menaj 1
pekiştirme 1
temenna 1
kalantor 1
eadweard muybridge 1
Sahibinden.com da sahibinden bir şey bulamamak 2
derz kalemi 1
bir şehrin yaşam standardını öğrenmenin en kolay yolu 1
memurlar net editörleri 3
keskin sirke küpüne zarar 2
SON İLANLAR
Hakimler ve Savcılar Kurulu engelli işçi alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam