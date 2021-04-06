Kıskançlık kavgasında feci son!
|06 Nisan 2021 08:52
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde kocasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Melisa K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Dalaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Ortaca Adliyesine sevk edildi.
Melisa K. sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.
'SANIRIM BIÇAĞIN ÜZERİNE DÜŞTÜ'
Olayın ardından gözaltına alına Melisa Kılıç'ın Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifadede, "Alkollüydü, bana saldırdı. Arbede yaşadık. Olayın nasıl olduğunu bilmiyorum, sanırım bıçağın üzerine düştü" dediği öğrenildi.
Atakent Mahallesi'ndeki evlerinde dün Burhan K. (28) ile Melisa K. (25) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Burhan K. bıçakla yaralanmış, ilk müdahalenin ardından, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Burhan K. yolda yaşamını yitirmişti.
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