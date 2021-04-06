1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kayseri'de FETÖ operasyonu: Muvazzafların da olduğu 20 gözaltı

Kayseri'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında mahrem imamlar tarafından kontörlü ve sabit hatlardan arandıkları belirlenen ve örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen muvazzaf ve ihraç edilmiş 20 askeri personeli yakalamak için operasyon başlatıldı.
 06 Nisan 2021 09:11
+Aa- Yazdır
Kayseri'de FETÖ operasyonu: Muvazzafların da olduğu 20 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mahrem imamlar tarafından kontörlü ve sabit hatlardan ardışık bir şekilde arandıkları ve örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen, aralarında muvazzaf ve ihraç edilmiş askeri personelden oluşan toplam 20 şüpheli şahsa eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şahıslar, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'ye astsubaylık sınavı soruşturması: 16 gözaltı
06 Nisan 2021 08:40		 Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli serbest
06 Nisan 2021 06:38
FETÖ'den gözaltına alınan 9 şüpheli serbest bırakıldı
05 Nisan 2021 19:24		 Adana'da FETÖ'den yargılanan 8 sanıktan 2'sine hapis cezası
05 Nisan 2021 17:41
Hücre evine düzenlenen operasyonda 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
05 Nisan 2021 17:37		 Gözaltına alınan emekli amirallerin bağlantıları araştırılıyor
05 Nisan 2021 15:40
Kesinleşmiş cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
05 Nisan 2021 13:34		 Yalova'da FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı
05 Nisan 2021 12:59
İzmir merkezli organize suç örgütü operasyonunda 32 şüpheli yakalandı
05 Nisan 2021 12:44		 Antalya'da FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
05 Nisan 2021 12:43
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:22 - Güvenlik soruşturması yeniden TBMM gündeminde09:14 - Dolar güne düşüşle başladı09:11 - Kayseri'de FETÖ operasyonu: Muvazzafların da olduğu 20 gözaltı09:00 - Koronaya yakalanan Ordu Belediye Başkanı Güler hastaneye kaldırıldı08:54 - Teravih evde mi kılınacak?08:52 - Kıskançlık kavgasında feci son!
08:47 - Telefon dolandırıcılarına inandı, 350 bin TL kaptırdı08:40 - FETÖ'ye astsubaylık sınavı soruşturması: 16 gözaltı08:37 - Ahmet Mehmet'ten zehirli sarmaşık şarkısıyla iddialı çıkış08:32 - Otomobiliyle şarampole yuvarlanan uzman çavuş yaralandı08:29 - İki eltinin kaçtığı Yufkacı Muammer olayında yeni itiraflar08:22 - Tarihe zulüm! Matkapla delip plastik çeşme taktılar
08:15 - Ankara merkezli uyuşturucu satıcılarına 'Vadi' operasyonu: 81 gözaltı08:08 - Biontech aşısından önce kağıt imzalatılıyor iddiası08:02 - Ramazan salgını azaltacak07:48 - Salgının seyri değişti: İşte yeni korona belirtileri07:31 - Dışişleri'nden 'gezici konsolosluk' uygulaması
07:25 - Maskede sahtekarlık! Çanta astarı kullanan bile var
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Salgının seyri değişti: İşte yeni korona belirtileri
Montrö bildirisini hazırlayan isim belli oldu
Teravih evde mi kılınacak?
Meteoroloji uyardı: Bu illere yeniden kar yağacak
Görevinden ayrılınca giriş şifresini iade etmemek hangi cezayı gerektirir?
Kanal İstanbul'dan dönüş yok: 1 milyar dolar getiri sağlayacak
ABD'den, Savunma Sanayi Başkanlığı'na yönelik yeni yaptırım kararı
İki eltinin kaçtığı Yufkacı Muammer olayında yeni itiraflar
Aşıya giderken bunlara dikkat!
Koronaya yakalanan Ordu Belediye Başkanı Güler hastaneye kaldırıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
triaj 1
yürümek 1
domino etkisi 2
ilk fotoğraf 1
Bugün olanlar 1
epelek 1
ilk göz ağrısı 1
uv ışınları 2
botanik 2
radyoaktif 2
SON İLANLAR
Hakimler ve Savcılar Kurulu engelli işçi alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam