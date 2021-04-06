1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dolar güne düşüşle başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 8,1070 liradan, avro 9,5840 liradan güne başladı.
 06 Nisan 2021 09:14
+Aa- Yazdır
Dolar güne düşüşle başladı

Serbest piyasada 8,1050 liradan alınan dolar, 8,1070 liradan satılıyor. 9,5820 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,5840 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,1200 lira, avronun satış fiyatı ise 9,5920 lira olmuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Borsa, günü yükselişle tamamladı
05 Nisan 2021 18:25		 Altının gramı 450 TL'nin altına indi
05 Nisan 2021 17:35
Dolar günü düşüşle kapattı
05 Nisan 2021 17:23		 SPK Başkanı Taşkesenlioğlu'ndan borsa yatırımcılarına uyarı
05 Nisan 2021 11:15
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
02 Nisan 2021 18:53		 Borsa, günü yükselişle tamamladı
02 Nisan 2021 18:22
Çeyrek altın 734 TL'den haftayı tamamladı
02 Nisan 2021 17:51		 Dolar haftayı düşüşle kapattı
02 Nisan 2021 17:44
Altının gram fiyatı 447 liradan işlem görüyor
02 Nisan 2021 10:59		 Borsa güne yükselişle başladı
02 Nisan 2021 10:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:22 - Güvenlik soruşturması yeniden TBMM gündeminde09:14 - Dolar güne düşüşle başladı09:11 - Kayseri'de FETÖ operasyonu: Muvazzafların da olduğu 20 gözaltı09:00 - Koronaya yakalanan Ordu Belediye Başkanı Güler hastaneye kaldırıldı08:54 - Teravih evde mi kılınacak?08:52 - Kıskançlık kavgasında feci son!
08:47 - Telefon dolandırıcılarına inandı, 350 bin TL kaptırdı08:40 - FETÖ'ye astsubaylık sınavı soruşturması: 16 gözaltı08:37 - Ahmet Mehmet'ten zehirli sarmaşık şarkısıyla iddialı çıkış08:32 - Otomobiliyle şarampole yuvarlanan uzman çavuş yaralandı08:29 - İki eltinin kaçtığı Yufkacı Muammer olayında yeni itiraflar08:22 - Tarihe zulüm! Matkapla delip plastik çeşme taktılar
08:15 - Ankara merkezli uyuşturucu satıcılarına 'Vadi' operasyonu: 81 gözaltı08:08 - Biontech aşısından önce kağıt imzalatılıyor iddiası08:02 - Ramazan salgını azaltacak07:48 - Salgının seyri değişti: İşte yeni korona belirtileri07:31 - Dışişleri'nden 'gezici konsolosluk' uygulaması
07:25 - Maskede sahtekarlık! Çanta astarı kullanan bile var
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Salgının seyri değişti: İşte yeni korona belirtileri
Montrö bildirisini hazırlayan isim belli oldu
Teravih evde mi kılınacak?
Meteoroloji uyardı: Bu illere yeniden kar yağacak
Görevinden ayrılınca giriş şifresini iade etmemek hangi cezayı gerektirir?
Kanal İstanbul'dan dönüş yok: 1 milyar dolar getiri sağlayacak
ABD'den, Savunma Sanayi Başkanlığı'na yönelik yeni yaptırım kararı
İki eltinin kaçtığı Yufkacı Muammer olayında yeni itiraflar
Aşıya giderken bunlara dikkat!
Koronaya yakalanan Ordu Belediye Başkanı Güler hastaneye kaldırıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
derece 1
oktav 1
bir şehrin yaşam standardını öğrenmenin en kolay yolu 1
radyoaktif 2
bir recalim var 1
eadweard muybridge 1
ayların isimleri nereden geliyor 3
kombi 3
.çık aradan 2
temenna 1
SON İLANLAR
Hakimler ve Savcılar Kurulu engelli işçi alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam