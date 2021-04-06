Güvenlik soruşturması yeniden TBMM gündeminde
|06 Nisan 2021 09:22
|+Aa- Yazdır
Meclis gündeminde Genel Kurul'da tartışmaya neden olan güvenlik soruşturması teklifi var.
Muhalefetin oylarıyla reddedildikten sonra yeniden oylanan teklifin görüşmelerine Genel Kurul'da devam edilecek. Bugün, düzenlemenin maddeleri görüşülecek.
Teklife göre, güvenlik soruşturmaları nesnel verilere dayanacak.
Kamuya ilk kez atanacaklar için arşiv araştırması istenecek
Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve istihbarat birimlerine girişte güvenlik soruşturması yapılacak.
Kamuya ilk kez atanacakların tümü için arşiv araştırması istenecek.
Hafta içinde Genel Kurul'da Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları ile ilgili kanun teklifi de ele alınacak.
İklim komisyonu mesaisi başlıyor
Meclis'te komisyonlar da mesailerine devam edecek. İklim Değişikliği ile Mücadele Araştırma Komisyonu'nu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yetkilileri dinleyecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Meclis, yoğun gündemle çalışacağı bir haftaya giriyor
04 Nisan 2021 11:20
|TBMM'de oylama yenilenmesi örnekleri daha önce de yaşandı
02 Nisan 2021 14:52
|Güvenlik soruşturması teklifi yeniden oylanacak
01 Nisan 2021 17:06
|Güvenlik soruşturması teklifi TBMM'de kabul edilmedi
31 Mart 2021 19:22
|TBMM'de bu hafta güvenlik soruşturması teklifi görüşülecek
28 Mart 2021 11:10
|Güvenlik Soruşturması Kanunu, TBMM'de görüşülecek
21 Mart 2021 11:03
|TBMM'nin gündeminde bu hafta neler olacak?
14 Mart 2021 11:04
|TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
07 Mart 2021 11:07
|Tasarruf finansman şirketlerinin denetimini içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
04 Mart 2021 00:57
|TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
28 Şubat 2021 11:06