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Güvenlik soruşturması yeniden TBMM gündeminde

Meclis, bu hafta güvenlik soruşturması teklifi mesaisine kaldığı yerden devam edecek. Muhalefetin oylarıyla reddedildikten sonra yeniden oylanan teklifin maddeleri bugün Genel Kurul'da görüşülecek.
 06 Nisan 2021 09:22
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Güvenlik soruşturması yeniden TBMM gündeminde

Meclis gündeminde Genel Kurul'da tartışmaya neden olan güvenlik soruşturması teklifi var.

Muhalefetin oylarıyla reddedildikten sonra yeniden oylanan teklifin görüşmelerine Genel Kurul'da devam edilecek. Bugün, düzenlemenin maddeleri görüşülecek.

Teklife göre, güvenlik soruşturmaları nesnel verilere dayanacak.

Kamuya ilk kez atanacaklar için arşiv araştırması istenecek

Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve istihbarat birimlerine girişte güvenlik soruşturması yapılacak.

Kamuya ilk kez atanacakların tümü için arşiv araştırması istenecek.

Hafta içinde Genel Kurul'da Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları ile ilgili kanun teklifi de ele alınacak.

İklim komisyonu mesaisi başlıyor

Meclis'te komisyonlar da mesailerine devam edecek. İklim Değişikliği ile Mücadele Araştırma Komisyonu'nu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yetkilileri dinleyecek.

TRT
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