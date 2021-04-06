FETÖ'nün tepe yönetimi ile irtibatı olanlara operasyon: 15 gözaltı

VHKİ, DOKTORA YAPARSA İLAVE KADEMEDEN YARARLANIR MI? Yüksek lisansta olduğu gibi doktora konusu ile memurun mesleği arasında bağ kurmaksızın hangi alanda olursa olsun yapılan doktora karşılığında ilave kademe verilmesini sağlayacak şekilde mevzuat değişikliği yapılmalıdır.