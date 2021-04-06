FETÖ'nün tepe yönetimi ile irtibatı olanlara operasyon: 15 gözaltı
İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 10'u yakalandı.
|06 Nisan 2021 09:57
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgüte yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında ByLock kaydı, aleyhe ifade, örgütün tepe yönetimi ile irtibat ve benzeri deliler bulunan 15 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Şüphelilerden 10'unun gözaltına alındığı, operasyonun devam ettiği belirtildi.
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