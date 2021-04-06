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Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
 06 Nisan 2021 10:17
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Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman komandolarımızdan terör örgütü PKK/YPG'ye bir darbe daha. Saldırı amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG'li terörist, hain emellerine ulaşamadan kahraman komandolarımızın gece operasyonu ile etkisiz hale getirildi. Kahramanlarımızı kutluyoruz." bilgisine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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