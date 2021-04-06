Fenerbahçe Başkanı Ali Koç koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe Kulübü Başkan Ali Koç'un Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu
|06 Nisan 2021 10:18
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Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre; Başkanımız Ali Koç'un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir açıklaması yaptı.
Başkanımız Ali Koç Hakkında BilgilendirmeFenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 6, 2021
Başkanımız Ali Koç'un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.
Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. pic.twitter.com/3BRP2uwRBd
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