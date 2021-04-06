THY uçuş ekiplerine, korona aşısı uygulanmaya başlandı
Türk Hava Yolları'nda (THY) görev yapan pilot, kabin memuru ve yükleme uzmanları (load master), Kovid-19 aşısı olmaya başladı.
|06 Nisan 2021 10:23
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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, aktif uçuş görevinde bulunan 16 bin 256 personelin, Sağlık Bakanlığının aşı sistemine bildirildiği aktarıldı.
Açıklamada, aşı yaptıran ekiplerin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün yayınladığı genelge uyarınca 48 saat süreyle uçuşlarda görevlendirilmeyeceği ve sağlık durumlarının yakından takip edileceği belirtildi.
Uçuşlarda görevli çalışanlarla birlikte yolcuyla ve uçakla temas edebilecek olan yer hizmetleri çalışanı 2 bin 250 kişinin isminin de aşı sistemine iletildiği anlatılan açıklamada, Türk Hava Yolları'nın hem yolcularının hem de ekiplerinin sağlığı için seyahatin her aşamasında gerekli tedbirleri aldığı kaydedildi.
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