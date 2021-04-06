1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üniversite öğrencilerine burs ve kredi ödemeleri yapılmaya başlandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "İktidara geldiğimiz 2002 yılında 451 bin 550 öğrenci burs ve kredi imkanından faydalanırken bugün bu sayı 1 milyon 609 bin 253'e ulaşmış durumda"
 06 Nisan 2021 10:26
+Aa- Yazdır
Üniversite öğrencilerine burs ve kredi ödemeleri yapılmaya başlandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin nisan ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplamda 1 milyon 609 bin 253 öğrencinin bu imkandan yararlandığını, lisans öğrencilerine 650, yüksek lisans öğrencilerine 1300, doktora öğrencilerine ise 1950 TL burs ve kredi ödemesi yaptıklarını ifade etti.

Her şart ve zamanda öğrencilerin yanında olduklarını belirten Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının başladığı 2020 yılı Mart ayından itibaren 3 milyar 222 milyon 131 bin 297 TL burs, 7 milyar 617 milyon 788 bin 804 TL kredi ödemesi gerçekleştirdiklerini aktardı.

Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere verdiği önemi de vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geldiğimiz nokta ortada.İktidara geldiğimiz 2002 yılında 451 bin 550 öğrenci burs ve kredi imkanından faydalanırken bugün bu sayı 1 milyon 609 bin 253'e ulaşmış durumda.Lisans öğrencilerine 2002 yılında 45, yüksek lisans öğrencilerine 90, doktora öğrencilerine ise 135 TL tutarında kredi ve burs veriliyordu. Bugün verilen tutar ortada."

Bugün başlayan burs ve kredi ödemelerinin 10 Nisan'a kadar TC kimlik numarasının son rakamına göre hesaplara yatırılacak.

Kimlik numaralarının sonu 0 olanlar bugün, 2 olanlar yarın, 4 olanlar 8 Nisan, 6 olanlar 9 Nisan, 8 olanlar ise 10 Nisan'da ödemelerini alabilecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dış kaynaktan muvazzaf subay alım sonuçları açıklandı
06 Nisan 2021 11:34		 BTK, bilgileri çalınan Türk kullanıcılar için Facebook'tan bilgi istedi
06 Nisan 2021 11:16
Polislere aşı randevusu verilmeye başlandı
06 Nisan 2021 11:03		 Bakanlık el attı ıslahçı kursu fiyatı 20 binden 5 bine düştü!
06 Nisan 2021 10:40
Bugün karantina kararı alınan yerleşim yerleri
06 Nisan 2021 10:40		 E-tebligat uygulamasında 761 milyon TL tasarruf sağlandı
06 Nisan 2021 10:33
THY uçuş ekiplerine, korona aşısı uygulanmaya başlandı
06 Nisan 2021 10:23		 Dışişleri'nden 'gezici konsolosluk' uygulaması
06 Nisan 2021 07:31
TBMM 'siber ihlalleri' mercek altına aldı
06 Nisan 2021 07:18		 Bu ilde 8 ve 12. sınıflar hariç yüz yüze eğitime ara verildi
05 Nisan 2021 18:34
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:40 - Hibrit ve elektrikli otomobil satışları artmaya devam ediyor11:36 - İlk romanı ilgi gören trafik polis yeni roman için kolları sıvadı11:34 - Dış kaynaktan muvazzaf subay alım sonuçları açıklandı11:26 - Salgının birinci yılında hava kirliliği İstanbul, Ankara ve Bursa'da azaldı11:20 - Ramazan başlıyor: İlk teravih ve iftar ne zaman?11:16 - BTK, bilgileri çalınan Türk kullanıcılar için Facebook'tan bilgi istedi
11:13 - Teravih namazları evde kılınacak11:09 - Ankara'daki son 'darbe davası'nda yarın karar açıklanacak11:07 - Salgınla mücadelenin gizli kahramanları: Polisler11:05 - Ciğerde lezzet tartışması: Tava ciğer mi? Şiş ciğer mi?11:03 - Yeni iPhone 13'ten bir sızıntı daha: Çentik ve ön kamerada değişiklik11:03 - Polislere aşı randevusu verilmeye başlandı
11:00 - YDS 70 istenince 2000 yerine 643 aday başvurabildi10:56 - Mart ayında 86 terörist etkisiz hale getirildi10:53 - Bahçeli: Bu bildiri bal gibi darbe çağrısıdır10:51 - Borsa İstanbul'da gong Matriks için çaldı10:44 - Validen sırası gelen aşısını yaptırsın çağrısı
10:40 - Bugün karantina kararı alınan yerleşim yerleri
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Salgının seyri değişti: İşte yeni korona belirtileri
Teravih namazları evde kılınacak
Montrö bildirisini hazırlayan isim belli oldu
İki eltinin kaçtığı Yufkacı Muammer olayında yeni itiraflar
Meteoroloji uyardı: Bu illere yeniden kar yağacak
700 kişinin hesabından 8 milyon lira boşalttılar
Görevinden ayrılınca giriş şifresini iade etmemek hangi cezayı gerektirir?
Kanal İstanbul'dan dönüş yok: 1 milyar dolar getiri sağlayacak
ABD'den, Savunma Sanayi Başkanlığı'na yönelik yeni yaptırım kararı
Koronaya yakalanan Ordu Belediye Başkanı Güler hastaneye kaldırıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bir şehrin yaşam standardını öğrenmenin en kolay yolu 1
epelek 1
yürümek 1
laboratuvar yazmaya çalışmak 2
hilm 1
alfa 2
ipsiz george king 1
ağzı açık ayran budalası 1
Şevketibostan 1
bir recalim var 1
SON İLANLAR
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam