Federasyon'dan çağrı: Survivor'ı bırak, er meydanına dön!

Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Süreyya Yoğurtçu, survivor'da yarışan Kırkpınar Başpehlivanlarından İsmail Balaban ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban'ın yer aldığı yarışmada hak etmediği sözlere maruz kaldığını söyleyen Yoğurtçu şunları söyledi:

YARIŞMADAN ÇEKİL, ER MEYDANINA DÖN

İsmail Balaban, bir Peygamber ve ata sporu olan yağlı güreş yapmaktadır. 660 yıllık bir geçmişe sahip olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri bizim kültürümüzün bir parçasıdır ve ata sporumuzdur. Yağlı güreşler, içinde sevgi, saygı ve hoşgörüyü barındırır. Bu değerler bir güreşçi için her zaman kazanmaktan daha önemlidir. O yarışma ortamının, bu kültürle yetişen Başpehlivanımız İsmail Balaban'a ait bir yer olmadığını düşünüyorum. Türkiye Güreş Federasyonu Yağlı Güreşten Sorumlu Asbaşkanı olarak İsmail Balaban'a o yarışmadan çekilmesi ve asıl yeri olan er meydanlarına dönmesi çağrısında bulunuyorum. Yaşananlar karşısında üzülen tüm Türk halkının da benimle aynı fikirde olduğunu düşünüyorum.

KINADILAR

Survivor'da ünlüler takımında mücadele eden İsmail Balaban'ın karşı takım oyuncularıyla gerginlik yaşadığı esnada gönüllüler takımından Uğurtan Dora'nın ünlü sporcu için kullandığı ifadeler, geçtiğimiz haftalarda güreş camiasının tepkisini çekmiş, Türkiye Güreş Federasyonu İsmail Balaban'ı savunan, Uğurtan Dora'yı kınayan bir açıklama yapmıştı.

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyleydi:

"Survivor 2021'de Ünlüler Takımı'nda mücadele eden Başpehlivan İsmail Balaban önceki gün karşı takım oyuncularıyla gerginlik yaşamış, gönüllüler takımından Uğurtan Dora ünlü sporcu için çirkin ifadeler kullanmıştır. Bu ifadeleri Türkiye Güreş Federasyonu olarak kınıyoruz."

"İsmail Balaban bu yarışmaya kendi isteği ile gitmiştir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı güreşçimize bu tür hakaretler yapılmasını uygun görmüyoruz. Yaklaşık 670 yıllık bir geçmişe sahip olan Kırkpınar yağlı güreşleri bizim kültürümüzün bir parçasıdır ve ata sporumuzdur. Yağlı güreşler, içinde sevgi, saygı ve hoşgörüyü barındırır. Bu değerler bir güreşçi için her zaman kazanmaktan daha önemlidir. Bu felsefe daha küçük yaşta pehlivanlara verilir. İsmail Balaban'da bu kültürle yetişmiş, ahlaklı bir başpehlivanımızdır. O hakareti yapan kişiyi kınıyor, İsmail Balaban'ın her zaman yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz."

Survivor 2021'de ünlüler takımında mücadele eden İsmail Balaban, karşı takım oyuncularıyla gerginlik yaşanırken, Gönüllüler'den Uğurtan Dora'nın ünlü sporcu için kullandığı "soytarı", "Zenne gibi oynarsın ancak" gibi ifadeleri güreş camiasının tepkisini çekmişti.

"PROGRAMI BIRAKSIN, NE KAZANIYORSA BEN VERECEĞİM"

Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Balaban'ın yarışmayı bırakması gerektiğini belirterek "Programı bıraksın gelsin, ne kazanıyorsa desteği ben vereceğim. Kırkpınar Ağası olarak söylüyorum, kendini orada küçük düşürmesin yapılan saygısızlıklara boyunemesin. O Türkiye'nin başpehlivanı" demişti.

Eski başpehlivanlardan Abdullah Ersoy da "Bu programı protesto edip şampiyonumuzu çekmeliyiz" dedi. Bir diğer eski başpehlivan Davut Arslan da Balaban'ın programa katılma kararının yanlış olduğunu savunmuştu.

İSMAİL BALABAN KİMDİR?

Konya altı Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi İsmail Balaban 1987 yılında dünyaya geldi. 2017 yılında 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde finale kalmış ve Orhan Okulu'yu yenerek Başpehlivanlık unvanının sahibi oldu.

Antalya Elmalı İlçesi Akçay Köyü'nde dünyaya gelen İsmail Balaban'ın annesi Gülsüm Hanım, babası ise Hasan Bey. Turan isminde bir ikiz kardeşi var.

Eğitimini sürdüren İsmail Balaban, Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda tahsil görüyor.

2012 yılında gerçekleşen 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında üçüncü olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2013 yılındaki 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp başpehlivan olmayı başardı.

2014 yılındaki 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Fatih Atlı'ya yenilerek 2. oldu. 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu'yu yenerek 2. kez Başpehlivan oldu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise Ali Gürbüz'e finalde yenildi. Fakat Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıkınca ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.

GÜREŞ KARİYERİ

2012 Kırkpınar Başaltı üçüncülüğü

2013 Kırkpınar başpehlivanlığı

2014 Kurtdereli başpehlivanlığı

2014 Kırkpınar ikinciliği

2015 Kurtdereli ikincliği

2016 Kurtdereli üçüncülüğü

2017 Kırkpınar başpehlivanlığı

2018 Kurtdereli başpehlivanlığı

2019 Elmalı Yağlı Güreşleri ikinciliği