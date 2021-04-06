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Validen sırası gelen aşısını yaptırsın çağrısı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz: "Bu süreçte aşı çok önemli. Lütfen sırası gelen aşısını yaptırsın. Yakınlarımızı ve ulaşabildiğimiz herkesi aşı konusunda ikna çalışmalarına ağırlık verelim"
 06 Nisan 2021 10:44
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Validen sırası gelen aşısını yaptırsın çağrısı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede mutant virüs atağıyla karşı karşıya olunduğunu belirterek, süreci daha iyi yönetebilmek için sıkı tedbirler alınması gerektiğini bildirdi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Vali Yavuz, mutant virüs karşısında vatandaşların tedbirlere daha sıkı uyması gerektiğini vurguladı.

Yavuz, aşılanmanın önemine işaret ederek, "Bu süreçte aşı çok önemli. Lütfen sırası gelen aşısını yaptırsın çünkü aşının, Kovid-19 nedeniyle meydana gelebilecek ölümleri azalttığı ve pandemi nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin çoğunun aşılarını yaptırmadıkları tespit edildi. Yakınlarımızı ve ulaşabildiğimiz herkesi aşı konusunda ikna çalışmalarına ağırlık verelim." ifadesini kullandı.

Aşı uygulamalarıyla ilgili olumsuz yorumlar yapıldığına değinen Yavuz, "Bilim Kurulu ve hekimlerimize yönelik güvensizlik ortamı oluşturma çalışmaları var. 2. doz aşıyı yaptırmamak için yoğun bir şekilde sosyal medyada hareketler var, 'Aşı olmayın, ilaç kullanmayın.' gibi. Bir an önce bu virüsten kurtulmak istiyorsak bu asılsız yorumlara inanmayalım, Bilim Kurulunun tavsiyelerini dikkate alalım ve sıra gelince de aşımızı mutlaka yaptıralım. Kanser, ALS ve diyaliz hastalığı bulunanları aşılamaya başladık. Maske, mesafe, hijyene dikkat ederek, alınan tedbirlere uyarak hep birlikte başaracağız. Kurallara uyan herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- Aşılamayla 60 yaş ve üzeri vatandaşların aktif vakalar içerisindeki oranı düştü

Toplantıda yapılan değerlendirmelere göre, 14 Ocak'ta ilde başlatılan inaktif salgın Kovid-19 (Coronavac) aşılama faaliyetleri kapsamında bugüne kadar 215 bin 149 birinci doz, 153 bin 069 ikinci doz olmak üzere toplam 368 bin 218 doz aşı yapıldı.

Aşı uygulamalarının başlamasıyla Kocaeli geneli 60 yaş ve üzeri vatandaşların aktif vakalar içerisindeki oranı yüzde 19,01'den yüzde 13,38'e, aktif temaslılar içerisindeki oranı ise yüzde 16'dan yüzde 10,69'a düştü, yoğun bakımlarda yatan 60 yaş ve üzeri hasta sayısında da yüzde 20 azalma oldu.

Öte yandan evlerinden çıkamayacak ve bakıma muhtaç olanlar başta olmak üzere risk grubunda olup aşı hakkı tanımlanan tüm vatandaşların mobil aşı ekipleri tarafından evlerinde aşılanması sağlanacak.

Kovid-19 pozitif ve temaslılarına daha hızlı ulaşarak hastalığın yayılımını engellemek için yürütülen filyasyon çalışmaları, tespit edilen hastaların ilaçlarının gerekirse sağlık kurumları tarafından evlerine götürülerek erken dönemde başlanacak.

Hastaların evden hastaneye, hastaneden eve transferlerinin tedbirler alınıp kamu kurumlarının araçlarıyla yapılması uygulamasına devam edilecek.

Gerekli görülmesi halinde bulaş riskini engellemek için tüm ilçelerde daire, bina, sokak, cadde ve mahalle düzeyinde karantina tedbirleri ivedilikle uygulanacak.

- Ev ziyaretlerinin bulaşı artırdığı konusunda bilgilendirme çalışmalarına ağırlık verilecek

Evlerinde izolasyon şartları uygun olmayan pozitif ve temaslı vatandaşların izolasyon süreçlerini Valilik tarafından tahsis edilen yurtlarda misafir edilerek tamamlaması sağlanacak.

Salgınla mücadelede toplumsal farkındalığı artırmak adına ilgili tüm kurum ve kuruluşlar tarafından sosyal medya ve iletişim kanalları daha etkin kullanılacak.

Bulaş riskini artırdığı düşünülen ev ziyareti ve toplantıların salgın sürecinde azaltılması için ev hanımları başta olmak üzere tüm vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmalarına ağırlık verilecek.

Bulaş hızı daha yüksek olan mutant virüsün yayılımını engellemek adına vatandaşların alınan veya alınacak tedbirlere eksiksiz uyması kapsamında belediyeler, camiler ve kolluk birimlerine ait araçlardan anonslarla bilgilendirmeler yapılacak.

Toplantıya, vali yardımcıları, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ile Sağlık Müdürlüğü yetkilileri katıldı.
Anadolu Ajansı
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