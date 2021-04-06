Mart ayında 86 terörist etkisiz hale getirildi
|06 Nisan 2021 10:56
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Çataklı, mart ayında kırsal alanda 4'ü büyük olmak üzere toplam 31 orta çaplı operasyon gerçekleştirildiğini söyledi. 22'si DEAŞ'lı olmak üzere toplam 86 teröristin de etkisiz hale getirildiğini aktardı.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, geçtiğimiz mart ayında 1'i bombalı drone eylemi olmak üzere 16 terör eyleminin de engellendiğini açıkladı.
Uyuşturucuyla mücadelede 5 bin 224 kişi gözaltına alındı
Çataklı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 29 Mart-5 Nisan arasında 5 bin 224 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
431 bin 780 Suriyeli ülkesine döndü
Çataklı, ülkesine geri dönen Suriyeli sayısının 431 bin 780 olduğunu aktaran Çataklı, bugün itibarıyla Türkiye'de kayıt altına alınan Suriyeli sayısının ise 3 milyon 665 bin 946 kişi olduğunu belirtti.
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