Yeni iPhone 13'ten bir sızıntı daha: Çentik ve ön kamerada değişiklik
|06 Nisan 2021 11:03
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Apple'nın eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone modeline ilişkin önemli bir iddia ortaya atıldı.
Japonya'da tedarik zinciri bloğu Macotakara yeni bir video yayınladı.
NTV'nin aktardığı habere göre, daha önce başarılı sızıntılar yapan Macatakara'nın iddiası, Apple'ın yeni iPhone modelinde çentiği küçülteceği yönünde.
iPhone 12'de 38.83 milimetre olan çentik yeni modelde 26.8 milimetreye düşüyor. Yani Apple'ın eleştirilere neden olan çentiği 1 santimetreden fazla küçülüyor.
Ayrıca 3D prototipe göre ön kameranın yeri de değişiyor. Kamera çentiğin soluna alınıyor. Öte yandan şirketin iPhone 13 modelinde ekranlarda köklü bir değişikliğe gideceği belirtildi. Kore merkezli The Elec tarafından ortaya atılan iddiada Apple'ın Samsung'dan 120 Hz LTPO OLED paneli aldığı belirtildi.
Apple'ın tedarik hattı üzerinde yapılan inceleme sonrası ortaya çıkan detay şirketin yeni iPhone'larda enerji tasarrufunu artıracak bir ekran tercih edeceğini ortaya koyuyor.
Yeni nesil amiral gemisi telefonların favori ekranı olan 120 Hz LTPO OLED ekranın en büyük özelliği ekran yenileme hızının ihtiyaca göre değişmesi.
Apple'ın Samsung'dan ayda 30 bin panel garantisi aldığı zaman içerisinde bu sayının 70 bine kadar çıkabileceği ifade edildi.
Eylül ayında çıkacak modelin adının iPhone 12S de olabileceği iddia ediliyor.
Halihazırda Galaxy S21 ve OnePlus 9 Pro'da LTPO ekranlar kullanılıyor. Bu nedenle Apple bu ekranı kullansa bile Pro modellerinde tercih edeceği düşünülüyor.
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