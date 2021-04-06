Polislere aşı randevusu verilmeye başlandı
Dün itibariyle emniyet mensuplarına aşı randevuları verilmeye başlandı.
|06 Nisan 2021 11:03
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Dış kaynaktan muvazzaf subay alım sonuçları açıklandı
06 Nisan 2021 11:34
|BTK, bilgileri çalınan Türk kullanıcılar için Facebook'tan bilgi istedi
06 Nisan 2021 11:16
|Bakanlık el attı ıslahçı kursu fiyatı 20 binden 5 bine düştü!
06 Nisan 2021 10:40
|Bugün karantina kararı alınan yerleşim yerleri
06 Nisan 2021 10:40
|E-tebligat uygulamasında 761 milyon TL tasarruf sağlandı
06 Nisan 2021 10:33
|Üniversite öğrencilerine burs ve kredi ödemeleri yapılmaya başlandı
06 Nisan 2021 10:26
|THY uçuş ekiplerine, korona aşısı uygulanmaya başlandı
06 Nisan 2021 10:23
|Dışişleri'nden 'gezici konsolosluk' uygulaması
06 Nisan 2021 07:31
|TBMM 'siber ihlalleri' mercek altına aldı
06 Nisan 2021 07:18
|Bu ilde 8 ve 12. sınıflar hariç yüz yüze eğitime ara verildi
05 Nisan 2021 18:34