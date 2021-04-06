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BTK, bilgileri çalınan Türk kullanıcılar için Facebook'tan bilgi istedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: "İki aşamalı doğrulamayı aktif hale getirin. Birçok mecrada parolayla SMS seçeneği de bulunmaktadır. Böylelikle parolanız ele geçirilse bile hesabınız güvende olur"
 06 Nisan 2021 11:16
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BTK, bilgileri çalınan Türk kullanıcılar için Facebook'tan bilgi istedi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), telefon numaralarından e-posta adreslerine, doğum tarihinden konumuna kadar özel bilgileri çalındığı iddia edilen yaklaşık 20 milyon Türk kullanıcıya ilişkin Facebook'tan açıklama istedi.

AA muhabirinin BTK'den edindiği bilgiye göre, "Facebook'taki 533 milyon kullanıcının verilerinin bir hacker platformunda ücretsiz olarak paylaşıldığı" haberleri üzerine kurum yetkilileri harekete geçti.

Facebook yetkililerinden konuya ilişkin bilgi talep eden BTK, 4 Nisan'da resmi yazı göndererek, durumdan etkilenen Türk vatandaşlarına ilişkin bilgiler ile alınan önlemlerin bir an önce bildirilmesini talep etti.

"Business Insider" internet sitesinin haberinde, bir hacker platformunda 106 ülkeden 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaraları ve kişisel verilerinin çevrim içi olarak ücretsiz paylaşıldığı iddiasında bulunulmuştu.

Yayımlanan kişisel bilgilerin 32 milyondan fazlasının ABD'den, yaklaşık 20 milyonunun Türkiye'den, 11 milyonunun Birleşik Krallık'tan, 6 milyonunun Hindistan'dan olduğu ifade edilen haberde, söz konusu bilgiler arasında telefon numaraları, konum bilgileri, doğum tarihleri, elektronik posta bilgilerinin bulunduğu aktarılmıştı.

Güvenlik uzmanları da verilerin bilgisayar korsanları tarafından dolandırıcılık için kullanılabileceği konusunda uyarmıştı.

- "Tahmin edilmesi zor parola kullanın"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, veri güvenliğinin sağlanması için kullanıcıların, bilgileri ele geçirilenler arasında olmasalar da parolalarını değiştirmesi gerektiğini bildirdi.

Oltalama saldırılarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunan Sayan, veri ihlali sonrası e-postalara veya telefon numaralarına gelen mesajlardaki linklere, e-postaya gelen zararlı içeriklere karşı tedbirli davranılmasının önem taşıdığını ifade etti.

Sayan, tahmin edilmesi zor parolaların kullanılmasını gerektiğinin altını çizerek, doğum tarihi, yakın kişi isimleri, telefonun son hanesi, ardışık sayılar, klavyedeki ardışık tuşların parolalarda kullanılmaması uyarısını yaptı.

Farklı sosyal mecralarda benzer veya aynı parolaların tercih edilmemesinin önemli olduğunu vurgulayan Sayan, şunları kaydetti:

"Böylelikle bir platformda güvenlik ihlali yaşanırsa diğer hesaplarınız etkilenmez. Kurumsal e-posta adresleriyle sosyal medya platformlarına üye olmayın. İki aşamalı doğrulamayı aktif hale getirin. Birçok mecrada parolayla SMS seçeneği de bulunmaktadır. Böylelikle parolanız ele geçirilse bile hesabınız güvende olur."
Anadolu Ajansı
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