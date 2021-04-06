Oyuncu Canan Ergüder kansere yakalandı
|06 Nisan 2021 11:49
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Ergüder,başrolünü oynadığı dizinden de affını isteyerek, ayrıldı. Çekimleri bırakan Ergüder'in, haberi alır almaz tedavi sürecine başladığı öğrenildi.
43 yaşındaki oyuncu Instagram hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Çok sevgili arkadaşlarım ve beni merak eden takipçilerim ve hayranlarım, niyetim sizlere Menajerimi Ara'da oynayacağım son bölümde yazmaktı ama haberler size bundan önce ulaşmış bulundu.
Evet, sağlığımla ilgili haberler doğru. Yaklaşık 1.5 ay önce bana meme kanseri teşhisi konuldu. Bu fotoğraf ameliyatım sonrası Menajerimi Ara ekibine gönderdiğim fotoğraf. Size de aynısını gönderiyorum çünkü pozitif hissettiğim anlardan bir tanesi. İnişli çıkışlı bir süreç olacak bu ama moralimi yüksek tutuyorum. Merak etmeyin, iyileşicem. Tedavimin izin verdiği noktaya kadar çalışabileceğim son ana kadar çalışacağım. Bu da inşallah 3 bölüm daha olacak.
Pandemi sürecinden geçtiğimiz için bu benim tercihimden maalesef ki daha erken bir vakit. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan, her an destek olan canım aileme, canım Menajerimi ara dizi ekip arkadaşlarıma, Star TV'ye ve elbette ne karar alırsam alayım hep arkamda olduğunu hissettiren Ay Yapim'a çok teşekkür ederim.
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