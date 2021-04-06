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Türk bayrağını yakan şüpheli hakkındaki iddianame hazırlandı

Zeytinburnu'nda Türk bayrağını yaktığı iddia edilen Mahsun D. (26) hakkında 'Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama' suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı.
 06 Nisan 2021 11:50
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Türk bayrağını yakan şüpheli hakkındaki iddianame hazırlandı

Yeşiltepe Mahallesi'nde geçen yıl 5 Aralık günü, bir marketin önünde asılı olan Türk bayrağı Mahsun D. tarafından çakmakla ateşe verilerek, yakıldı. Zeytinburnu Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, akıl sağlığının tespiti için Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alındı. Hazırlanan rapor, soruşturma dosyasına gönderildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak, iddianameyi hazırladı. Mahsun D.'nin ifadesinde, "Zeytinburnu'nda gezerken bir anda asılı halde bulunan bayrağın hilalinin renginin kararmış olduğunu gördüm. Bayrakta bulunan yıldızı kurtarabilmek için elimde bulunan çakmakla yaktım. Bir müddet izledikten sonra olay yerinden ayrıldım. Yaktığım şeyin bayrak olduğunu bilmiyordum. Aslında bayrağı yakarken kendimi yaktığımı düşündüm. Daha önce de Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüm" dediği yer alan iddianamede, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 16 Aralık 2020 tarihli raporuna da yer verildi. Raporda, "Şüphelinin eylemi gerçekleştirdiği sırada 'madde kullanımına bağlı psikotik bozukluk' denilen psikiyatrik hastalığın etkisinde olduğu, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı, bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli ölçüde azalmış olduğu, dolayısıyla işlediği öne sürülen suça yönelik ceza sorumluluğunun olmadığı" belirtildi. Raporda, şüpheliye, akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanmasının uygun olduğu da kaydedildi.

MAHKEMENİN KARAR VERMESİ TALEP EDİLDİ

İddianamede, şüpheli hakkında yargılama aşamasında akıl hastası olduğuna kaanat getirilmesi halinde akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanması, aksi takdirde ise, 'Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. İddianame kabul edildi, şüpheli önümüzdeki günlerde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
DHA
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