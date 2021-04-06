Eski Danıştay üyelerinin Yüce Divan'da yargılanmasına devam edildi
|06 Nisan 2021 12:01
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Başkan Zühtü Arslan'ın başkanlık ettiği duruşmada, başka suçtan tutuklu sanıklar Olcay ve Tutar ile bulundukları cezaevinden videokonferans yöntemiyle bağlantı kuruldu, sanık Bektaş, duruşma salonunda hazır bulundu.
Duruşmada, hakim adayı iken "FETÖ tarafından, iki gün eğitime gelmediği gerekçesiyle görevine son verilen ve açtığı dava örgütün talimatıyla Danıştay tarafından reddedildiği" belirtilen Hakim Gülay Tezcan Akkuş, tanık olarak dinlendi.
Hakim Gülay Tezcan Akkuş, 2011'de hakim adayı olarak akademi eğitimi gördüğü sırada "devamsızlık" nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığını, ardından da adaylığına son verildiğini söyledi.
Yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştayda açtığı davanın, hukuka aykırı şekilde reddedildiğini aktaran Akkuş, sanıkların hukuka ve vicdana aykırı karar verdiklerini, haksızlığa uğradığını belirterek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.
Tanık beyanının ardından söz alan sanıklar ise suçlamaları kabul etmedi.
Başkan Zühtü Arslan tarafından dava dosyasına gelen belgelerin okunması ve savcılık makamının görüşünün alınmasının ardından, ara kararlar açıklandı.
Buna göre mahkeme, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanabilmesi için dosyanın savcılık makamına gönderilmesine hükmederek, davayı 25 Mayıs'a erteledi.
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