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Bitlis merkezli FETÖ operasyonunda 32 şüpheli yakalandı

Bitlis merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.
 06 Nisan 2021 12:05
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Bitlis merkezli FETÖ operasyonunda 32 şüpheli yakalandı

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Ankesör/büfe ardışık arama kaydı bulunan, örgütün mahrem sorumluları ile irtibatı olan ve örgütte hiyerarşik konumda yer alanlar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Bitlis'te 10, Isparta'da 3, Ankara'da 5, Bursa ve Kocaeli'nde 2'şer, Sivas, Kahramanmaraş, Batman, Trabzon, Adana, Ağrı, Hakkari, Bolu, İstanbul, İzmir, Çanakkale ve Elazığ'da da birer olmak üzere 34 şüphelinin yakalanması için operasyon gerçekleştirildi.

Eş zamanlı operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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