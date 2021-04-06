MSB: 2 personel koronadan vefat etti
Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde İşçi olarak görev yapan Muhittin Demirel ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünde görev yapan Sağlık Astsubay Kıdemli Başçavuş Temel Arslan'ın COVID-19 tedavisi gördükleri hastanede vefat ettiğini açıkladı.
|06 Nisan 2021 12:12
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MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;
1-İzmir'de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde İşçi olarak görev
yapan Muhittin Demirel ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzde görev yapan
Sağlık Astsubay Kıdemli Başçavuş Temel Arslan COVID-19 tedavisi gördükleri hastanede
vefat etmiştir.
2- Mesai arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.
1-İzmir'de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde İşçi olarak görev yapan Muhittin Demirel ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzde görev yapan Sağlık Astsubay Kıdemli Başçavuş Temel Arslan COVID-19 tedavisi gördükleri hastanede vefat etmiştir.T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 6, 2021
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