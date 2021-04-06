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İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

İstanbul'da bu yıl Ramazan pidesi fiyatları belli oldu. İstanbul'da 365 gram sade pide 4 liradan, aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pide ise 5 liradan satılacak.
 06 Nisan 2021 12:15
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İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

İstanbul Fırıncılar Odası ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında yapılan görüşmeler sonunda bu yıl için Ramazan Pidesi fiyatları belli oldu.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz imzasıyla yayınlanan fiyat tarifesine göre İstanbul'da 365 gram sade pide 4 liradan, aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pide ise 5 liradan satılacak.
DHA
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