PTT, Katar iş birliğiyle kuruldu: Tüm dünya alışveriş yapabilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "turkishsouq.com" platformu üzerinden İngiltere'den İtalya'ya, İsveç'ten Portekiz'e, Rusya'dan Avustralya'ya, Kanada'dan Brezilya'ya kadar 47 farklı ülkeye ürün ihraç edilir hale gelindiğini belirterek, "Yaklaşık 300 bin ürünümüzün dünya piyasasına arz edilmesini sağlamıştır." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye-Katar e-Ticaret İşbirliği Projesi kapsamında Katar Postası CEO'su Faleh Al Naemi'yi makamında kabul etti.

Türkiye ve Katar arasındaki köklü dostluk, kardeşlik ve iş birliği bağlarının hem ülkeler hem de bölge istikrarı açısından değerli ve önemli olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, gerek haberleşmenin gerekse ulaştırmanın, insanların hayati ihtiyaçlarını karşılamada ne derece önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde, Türkiye ve Katar'ın, ilişkilerini daha da güçlendirerek sürdürmesinin herkesi mutlu ettiğini söyledi.

Karaismailoğlu, PTT'nin, posta hizmetlerinden bankacılığa, lojistik hizmetlerden e-ticarete kadar hayatın her alanında hizmet veren 180 yıllık köklü geçmişiyle güzide kuruluşlardan olduğunu dile getirerek, dünyada gerçekleşen dijital dönüşüme ayak uyduran PTT'nin, 2012'de PttAVM.com markasıyla e-ticaret alanındaki ticari faaliyetlerine başladığını anımsattı.

"PttAVM.com"un farklı ihtiyaç ve tarza hitap eden milyonlarca ürünle ve uygun fiyatlarla, müşterilerine kaliteli alışveriş deneyimi sunduğunu aktaran Karaismailoğlu, PTT'nin 2017'de e-ticaret alanındaki faaliyetlerine küresel boyut kazandırma ve e-ihracata katkı sağlama amacıyla Katar ile ortak çalışmalara başladığını kaydetti.

Karaismailoğlu, çalışmalar neticesinde kurulan "turkishsouq" (Turkishsuk) platformuyla binlerce Türk ürününün Katar halkının hizmetine sunulduğunu belirterek, ülkeler arasındaki somut iş birliği alanlarına bir yenisinin eklendiğini ifade etti.

- "turkishsouq.com global ölçekte platform haline dönüştürüldü"

e-ticaret alanında iş birliğinin başarılı olduğunu ve 2019'da "turkishsouq.com" uzantısıyla Katar sınırlarını aşarak global ölçekte platform haline dönüştürüldüğünü belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bu platform üzerinden İngiltere'den İtalya'ya, İsveç'ten Portekiz'e, Rusya'dan Avustralya'ya, Kanada'dan Brezilya'ya kadar 47 farklı ülkeye ürün ihraç edilir hale gelinmiştir. PTT, bu iş birliği sayesinde ülkemiz adına güçlü lojistik altyapısıyla da desteklediği e-ihracat alanında önemli girişime imza atarak yaklaşık 300 bin ürünümüzün dünya piyasasına arz edilmesini sağlamıştır. Platformun uluslararası lansmanının ülkelerimiz açısından hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Karaismailoğlu, ağustosta Fildişi Sahili'nde düzenlenmesi planlanan 27'nci Dünya Posta Birliği Kongresi kapsamında gerçekleştirilecek Posta İşletme Konseyi ve İdari Konsey için adaylığın söz konusu olduğuna değinerek, adaylığa verilecek destek için Katarlılara teşekkürlerini iletti.

Ulaştırma ve haberleşme alanında Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan köklü tarihi, hizmet tecrübesi ve toplumsal güveniyle ülkenin gurur duyduğu kurumlardan PTT ile Katar'ın ulusal posta teşkilatı Katar Postası arasındaki iş birliğini önemsediklerini vurgulayan Karaismailoğlu, projenin üreticiye, iş dünyasına ve halklara hayırlı olmasını diledi.

- "Turkishsouq'daki ürünleri talep eden 50 ülke bulunuyor"

Katar Postası CEO'su Al Naemi de bugün turkishsouq'un e-ihracat platformunun ulusal ve uluslararası niteliğiyle ele alındığını belirterek, tüm dünya haklarının e-ticaret üzerinden Türk ürünlerini satın alma imkanına kavuştuklarını söyledi.

Al Naemi, Katar Postası ile Türk postası ve PTTAVM'nin önemli bir adım attığını dile getirerek, "Bugün itibarıyla bu platform, dünyadaki bütün insanlara arz edilmiş bulunmaktadır. Deneyimimize başladıktan sonra 'turkishsouq'daki ürünleri talep eden 50 ülke bulunmaktadır. Uluslararası düzeyde pazarlamaya başlandığında, yer yüzündeki tüm insanlar, Türk ürünlerinden faydalanacaklar." diye konuştu.