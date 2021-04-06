1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sultanahmet'teki canlı bomba saldırısı davası karara bağlandı

Sultanahmet'te 12 Ocak 2016'da 12 kişinin öldüğü canlı bomba eylemine ilişkin davada verilen hükmün istinaf tarafından bozulmasının ardından yeniden yapılan yargılamada, 4 sanık ağırlaştırılmış müebbet ve 328 yıl dörder ay hapis cezasına çarptırıldı
 06 Nisan 2021 12:40
+Aa- Yazdır
Sultanahmet'teki canlı bomba saldırısı davası karara bağlandı

Sultanahmet'te 12 Ocak 2016'da çoğu Alman vatandaşı 12 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı canlı bomba eylemine ilişkin davada verilen hükmün istinaf tarafından bozulmasının ardından 26 sanık hakkındaki dosya, yeniden karara bağlandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Atala Elhasan, Fevzi Muhammed Ali, Halil Derviş ve Ahmet El Hasan, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Sanık avukatlarıyla tercümanların hazır bulunduğu duruşmada savunma yapan sanıklar beraat talebinde bulundu.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Atala El Hasan El Mayyuf, Fevzi Muhammed Ali, Halil Derviş ve Ahmet El Hasan'a "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti.

Mahkeme bu sanıkların ayrıca, "canlı bomba olduğu tespit edilen Nabıl Fadlı'nın bombayı patlatması sonucu terör amaçlı ve tasarlayarak 12 kişiyi kasten öldürme" suçuna yardım ettikleri gerekçesiyle 192'şer yıl, 16 kişiye karşı "öldürmeye teşebbüse yardım" suçundan 128'er yıl, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması" suçundan 8 yıl dörder ay olmak üzere toplam 328 yıl dörder ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Tutuksuz sanıklardan Abdulrahman Faiz Rashıd Rashıd'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmeden heyet, bu sanığın yurt dışına çıkış yasağının devamını karara bağladı.

Mahkeme heyeti, sanıklardan 18'inin ise üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kesin ve inandırıcı delil bulunmaması nedeniyle beraatlerine hükmetti.

Firari sanıklar Rasheed Alabdalah Alagaagan, Mohamed Beraa Taskeia ve Luay Taskıah hakkındaki yakalama kararının devamına hükmeden mahkeme, bu sanıkların dosyasının ayrılmasını kararlaştırdı.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 26 sanıkla ilgili hazırlanan iddianamede, 12 Ocak 2016'da Sultanahmet Meydanı'nda bombalı saldırı eylemini gerçekleştiren Suriye uyruklu canlı bomba Nabıl Fadlı'nın, 1988 yılında Suudi Arabistan'da doğduğu, Suriye'de rejim karşıtı gösterilerin başlamasından sonra bu ülkeden ailesiyle birlikte Halep'e taşındığı bilgisine yer verilmişti.

Fadlı'nın 12 Ocak 2016 günü meydandaki Dikilitaş önüne tek başına geldiği ve burada bulunan çoğu Alman vatandaşı turist kafilesinin içine girerek üzerindeki bombayı patlattığı kaydedilen iddianamede, saldırı sonucu canlı bomba Fadlı ile Alman vatandaşı 12 kişinin öldüğü ve 16 müştekinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Bu canlı bomba eyleminin talimatının, DEAŞ silahlı terör örgütünün harici emri olduğu tespit edilen "Omar-Ebu Abid" kod adlı firari bir sanık tarafından verildiği belirtilen iddianamede, emir verilmesi üzerine hazırlıklar yapıldığı, canlı bomba Nabıl Fadlı ve suçta kullanılan bombanın Türkiye'ye girmesi talimatını, sanık Halil Derviş ile aynı aşiretten olan ve DEAŞ silahlı terör örgütünün sınır sorumluları "Ebu Berra" kod adlı firari Mahir Ali Alakkal ve "Ebu Ali" kod adlı Azzo Ali Alakkal ile "Omran" kod adlı bir şüphelinin birlikte verdiği, bu kişilerin planlamayı da birlikte yaptıkları anlatılmıştı.

İddianamede, sanık Fevzi Muhammed Ali'nin bombayı kendisine ait araçla İstanbul'a getirdiği, firari sanıklardan "Said" kod adlı Rasheed Alabdallah Algaagan'a teslim ettiği, Algaagan'ın da bombayı İstanbul Aksaray'da eylemci Nabıl Fadlı'ya verdiği ve Fadlı'nın da olay yerinde birkaç gün keşif yaptıktan sonra bombayı 12 Ocak 2016'da Sultanahmet Meydanı'nda üzerinden çıkararak patlattığı ifade edilmişti.

- İlk karar 2018 yılında verildi

Davayı 31 Ocak 2018'de karara bağlayan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, haklarında yakalama kararı bulunan ve savunması alınamayan 4 sanığın dosyasının ayrılmasına, 18 sanığın da yeterli delil elde edilememesi nedeniyle atılı suçlardan beraatlerine karar vermişti.

Sanıklardan Abdulrahman Faiz Raşit'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme, sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine hükmetmişti.

Mahkeme heyeti, Hasan El- Mayyuf, Fevzi Muhammed Ali ve Halil Derviş'in de "Anayasayı ihlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını karara bağlamıştı.

Söz konusu 3 sanığın, saldırıda 12 kişinin öldürülmesine yardım ettikleri gerekçesiyle 12 kez 16'şar yıl olmak üzere 192 yıl hapisle cezalandırılmasını kararlaştıran mahkeme, aynı sanıkların 16 kişiyi de öldürmeye teşebbüs etmek suçuna yardım ettikleri gerekçesiyle 16 kez 8'er yıl olmak üzere 128'er yıl hapisle cezalandırılmasına karar vermişti.

Mahkeme yine aynı sanıklar Hasan El- Mayyuf, Fevzi Muhammed Ali, Halil Derviş'in "Tehlikeli maddenin izinsiz olarak bulundurma" suçundan 9'ar yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetmişti.

Temyiz başvurularını inceleyen İstinaf Mahkemesi, bir sanık hakkında avukatı yokluğunda karar verilmesi, yabancı ülkelerde yaşayan mağdurların duruşmalardan haberdar edilmemesi ve bazı sanıklar yönünden verilen kararların az bulunması gerekçesiyle hükmü bozmuştu.

Öte yandan, ilk yargılamada firari konumda bulunan sanık Ahmet El Hasan, yakalanarak tutuklanmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Avukat, sosyal medyada tanıştığı kişiye 300 bin TL kaptırdı
05 Nisan 2021 21:48		 Polisleri darbeden sanığa 3 yıl 1 ay hapis cezası
05 Nisan 2021 19:04
Başsavcılık: Çağrıya rağmen Gergerlioğlu 10 günlük sürede gelmedi
02 Nisan 2021 21:09		 Annesini tehdit eden biyolojik babasını öldüren sanık hakim karşısında
02 Nisan 2021 12:09
Kız öğrencilere istismardan okul müdür vekiline 79 yıl 6 ay hapis
01 Nisan 2021 12:38		 Oksijen tüpü ile hastanede doktor kovalayan şahsa 5 yıl hapis
31 Mart 2021 18:47
Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu
31 Mart 2021 16:29		 Savcı, Alaattin Çakıcı'ya Kılıçdaroğlu'nu tehditten ceza istedi
31 Mart 2021 16:19
Nagehan Alçı'ya, hakime hakaretten para cezası
31 Mart 2021 14:38		 Darbeci eski tuğamirale 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası
31 Mart 2021 14:23
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:45 - Türkiye'de ilk antikorlu bebeği doğdu13:43 - Kocaeli'de karate antrenörü evinde ölü bulundu13:35 - Prof. Dr. İlhan, gençlerde vaka artışının 3 sebebini açıkladı13:30 - Çocuk işçiliği yüzde 15'ten yüzde 4,4'e düşürüldü13:29 - Oyun sektörü 'konsoldaki vergi' için harekete geçti13:28 - Diyarbakır anneleri evlatlarını terörün pençesinden kurtarmaya kararlı
13:26 - Mehmet Kutlular hayatını kaybetti13:22 - Ticaret Bakanı Pekcan: E-ticaret hacmi 2019 yılına göre yüzde 66 arttı13:21 - 'Bildirinin şeklini, muhtevasını, yayımlanma biçimini yadırgıyoruz'13:20 - Salgının birinci yılında hava kirliliğinin en çok artığı ve azaldığı iller13:16 - Şanlıurfa'da evde çıkan yangında anne öldü, çocuğu ağır yaralandı13:10 - Borsa günün ilk yarısında geriledi
13:05 - Rizeli astronotlar sosyal medyada ilgi görüyor13:00 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:57 - Yolcunun testi pozitif çıktı, otobüsteki 16 kişi karantinaya alındı12:55 - Bugün karantina kararı alınan yerleşim yerleri12:49 - Yunanistan sınırında 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
12:47 - Afyonkarahisar'da bir ilkokulda uzaktan eğitim kararı alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Salgının seyri değişti: İşte yeni korona belirtileri
Teravih namazları evde kılınacak
Montrö bildirisini hazırlayan isim belli oldu
İki eltinin kaçtığı Yufkacı Muammer olayında yeni itiraflar
Oyuncu Canan Ergüder kansere yakalandı
Meteoroloji uyardı: Bu illere yeniden kar yağacak
YDS 70 istenince 2000 yerine 643 aday başvurabildi
Ramazan başlıyor: İlk teravih ve iftar ne zaman?
700 kişinin hesabından 8 milyon lira boşalttılar
Görevinden ayrılınca giriş şifresini iade etmemek hangi cezayı gerektirir?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
durugörü 1
Abi ve Rabi 1
asude 2
pan-tilt-zoom 1
meslek lisesi 4
sidik sarartmak 1
kişniş 1
Sahibinden.com da sahibinden bir şey bulamamak 2
hüzün 1
keskin sirke küpüne zarar 2
SON İLANLAR
Hakimler ve Savcılar Kurulu engelli işçi alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam