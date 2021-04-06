Afyonkarahisar'da bir ilkokulda uzaktan eğitim kararı alındı
Afyonkarahisar Valiliği Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kentteki bir ilkokulda görünen korona virüs vakalarından dolayı eğitim ve öğretime uzaktan eğitim ile devam edilmesine karar verildi.
|06 Nisan 2021 12:47
|+Aa- Yazdır
Kurul Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığından toplandı. Toplantıda salgınla mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülmesi amacı ile tedbirlerin arttırılmasına karar verilirken, bu doğrultuda Osmangazi mahallesindeki Nurten Telek İlkokulu'nda 12 Nisan'a kadar eğitim öğretimine uzaktan öğretim şeklinde sürdürülmesine karar verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Yolcunun testi pozitif çıktı, otobüsteki 16 kişi karantinaya alındı
06 Nisan 2021 12:57
|Bugün karantina kararı alınan yerleşim yerleri
06 Nisan 2021 12:55
|Dış kaynaktan muvazzaf subay alım sonuçları açıklandı
06 Nisan 2021 11:34
|BTK, bilgileri çalınan Türk kullanıcılar için Facebook'tan bilgi istedi
06 Nisan 2021 11:16
|Polislere aşı randevusu verilmeye başlandı
06 Nisan 2021 11:03
|Bakanlık el attı ıslahçı kursu fiyatı 20 binden 5 bine düştü!
06 Nisan 2021 10:40
|E-tebligat uygulamasında 761 milyon TL tasarruf sağlandı
06 Nisan 2021 10:33
|Üniversite öğrencilerine burs ve kredi ödemeleri yapılmaya başlandı
06 Nisan 2021 10:26
|THY uçuş ekiplerine, korona aşısı uygulanmaya başlandı
06 Nisan 2021 10:23
|Dışişleri'nden 'gezici konsolosluk' uygulaması
06 Nisan 2021 07:31