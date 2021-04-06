Yolcunun testi pozitif çıktı, otobüsteki 16 kişi karantinaya alındı
Karaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan yolcunun bulunduğu otobüsteki 16 kişi, karantinaya alındı.
|06 Nisan 2021 12:57
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Alınan bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu Z.O. isimli kadın, İstanbul'da gittiği hastanede koronavirüs testi yaptırdıktan sonra sonucu beklemeden Mersin'e gitmek üzere otobüse bindi.
Bu sırada test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle kadına ulaşmaya çalışan görevliler, başarılı olamayınca durumu polis bildirdi.
Ekipler, yaptıkları araştırmada Z.O'nun Mersin'e gitmek üzere bindiği otobüsün, Karaman Şehirlerarası Otobüs Terminaline giriş yaptığını tespit etti.
Terminale gelen filyasyon ve polis ekipleri, yolcu otobüsünü Nefise Sultan Kız Yurduna yönlendirdi.
Otobüste bulunan Z.O. ile 16 kişi yurtta karantinaya alındı.
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