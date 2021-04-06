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Şanlıurfa'da evde çıkan yangında anne öldü, çocuğu ağır yaralandı

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde evde çıkan yangında bir kadın yaşamını yitirdi, 3 yaşındaki çocuğu ağır yaralandı.
 06 Nisan 2021 13:16
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Şanlıurfa'da evde çıkan yangında anne öldü, çocuğu ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, Doğukent Mahallesi'nde bir binanın 6. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, evde bulunan Gülsüm Aslan (25) ile 3 yaşındaki oğlu Ali'yi dışarı çıkardı.

112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gülsüm Aslan kurtarılamadı. Çocuğun tedavisi ise devam ediyor.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı
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