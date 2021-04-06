Mehmet Kutlular hayatını kaybetti
|06 Nisan 2021 13:26
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Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular 83 yaşında hayatını kaybetti. Kutlular, geçtiğimiz yıl yüksek ateş ve zatürre teşhisi ile hastaneye kaldırılmış, daha sonra taburcu edilmişti.
Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular kimdir?
1938 yılında Balıkesir'in Gönen ilçesinde doğdu. Aslen Çanakkale Biga'lıdır. 14 yaşına kadar Gönen'de kaldı. Daha sonra İstanbul'a geldi. 1957 yılında asker olduğu Manisa'da Said Nursi'nin yazdığı Risale-i Nur kitaplarıyla tanıştı. 21 Şubat 1970'te çıkan Yeni Asya Gazetesinin imtiyaz sahipliğini üstlendi.
Mehmet Kutlular, "Marmara depremi" (17 Ağustos 1999) vesilesiyle söylediği "Deprem İlahi ikazdır" sözleri nedeniyle 276 gün hapis yattı. 2001 yılında 2 yıl 1 günlük kesinleşmiş hapis cezasının infazı Metris Cezaevi'ne konuldu.
Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 2001 yılında hapis cezasına çarptırılan ve 276 gün hapis yatan Mehmet Kutlular'a "maddi ve manevi tazminat talebine" ilişkin Bakırköy 13. Ceza Mahkemesi'nin verdiği 'kısmen kabul' kararını bozdu. 1999 yılında Deprem ilahi ikazdır dediği için dönemin Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargılanan ve hakkında 2 yıl 1 gün hapis cezası verilen Mehmet Kutlular, kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımış, AİHM hapis kararını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 10. Maddesi'ne aykırı bularak Türkiye'yi tazminata mahküm etmişti.
Hatıralarını ilk baskısı 2009 yılında yapılan İşte Hayatım adlı kitabında toplamıştır.
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