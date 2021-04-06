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Oyun sektörü 'konsoldaki vergi' için harekete geçti

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği, oyun konsollarına yönelik ek vergi düzenlemelerinin oyun üretimine etkilerini ve bu konudaki çözüm önerilerini Ticaret Bakanlığına iletti- Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erkin:- "Oyun konsollarına getirilen ek vergilerin sıfırlanması ve özel tüketim vergisinin kaldırılmasının oyun sektörünün gelişimine ve ülkemiz hizmet ihracatına çok önemli katkı sunacağına inanmaktayız"
 06 Nisan 2021 13:29
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Oyun sektörü 'konsoldaki vergi' için harekete geçti

- Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED), oyun konsollarına yönelik ek vergi düzenlemelerinin sektöre etkilerini ve bu konudaki çözüm önerilerini Ticaret Bakanlığına iletti.

TOGED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erkin, AA muhabirine, dernek olarak sektörün gelişimini desteklemek için çeşitli çalışmalar yaptıklarını ve girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Son dönemde oyun konsollarına ilişkin ek vergilerin sektörün önemli gündem maddelerinden biri haline geldiğini vurgulayan Erkin, bu konudaki görüş ve önerilerini Ticaret Bakanlığına sunduklarını bildirdi.

Dernek üyesi oyun ve uygulama geliştirici şirketlerin, tasarladıkları oyun ve uygulamaları küresel pazara sunarak ülke ekonomisine katkı sağladıklarına işaret eden Erkin, sektörün 2016'da 500 milyon dolar, 2017'de 700 milyon dolar, 2018'de 1 milyar 50 milyon dolar, 2019'da 1 milyar 500 milyon dolar ihracat yaptığı bilgisini verdi. Erkin, 2020 rakamları kesinleşmemesine rağmen ihracattaki artışın sürdüğünü belirtti.

- 2 milyar dolardan fazla yabancı yatırım

Oyun geliştirici şirketlerin, yüksek hizmet ihracatının yanında, ülkenin en çok küresel yatırım alan sektörlerinden biri haline geldiğini dile getiren Erkin, "Sadece 2020 yılında oyun geliştirici şirketlerimiz 2 milyar dolardan fazla yatırım alarak, dünya ekonomisinin zorlandığı bu dönemde ülkemize büyük katkılar sağlamıştır. Bu başarıların arkasında tüm devlet kurum ve kuruluşlarının sağladığı katkı ve sektöre verilen desteklerin çok önemli faydası olduğu da aşikardır." dedi.

TOGED tarafından oyun konsollarındaki vergi uygulamalarına ilişkin Ticaret Bakanlığına sunulan görüş ve önerilerde şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz oyun sektörü üretim anlamında altın çağını yaşarken henüz oyun konsolu üreten bir şirketimiz bulunmamaktadır. Tüm dünyada oyun konsolu üreten şirket sayısı da birkaç adedi geçmemektedir. Son vergi düzenlemeleri tüketicilerin oyun konsollarına erişimini zorlaştırırken, bir yandan da ülkemizde oyun konsolları için oyun geliştiren şirketlerimizin son kullanıcıya ulaştırmasını güçleştirmektedir. Ülkemiz oyun sektörünün gelişiminin daha ivmelenmesi hem oyun konsolları için üretimin teşvik edilmesi hem de tüketicilerin dilediği oyuna kolay erişimiyle mümkün olacaktır. Bugün sektördeki tüm geliştiricilerimizin, genç yaşta oyunları oynayarak ve bu kültürün bir parçası olarak yola çıktığını düşünürsek, bugünün oyun tüketicileri geleceğin potansiyel oyun ekosistemi çalışanlarıdır. Bu doğrultuda oyun konsollarına getirilen ek vergilerin sıfırlanması ve özel tüketim vergisinin de kaldırılmasının oyun sektörünün gelişimine ve ülkemiz hizmet ihracatına çok önemli katkı sunacağına inanmaktayız."
Anadolu Ajansı
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