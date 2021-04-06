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Çocuk işçiliği yüzde 15'ten yüzde 4,4'e düşürüldü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:- "ILO'nun 2021'i çocuk işçiliğiyle mücadele yılı olarak ilan etmesi, farkındalık oluşturması anlamında oldukça önemli. Bakanlık olarak biz de yurt içi ve yurt dışındaki paydaşlarımızla sürekli iş birliği içerisindeyiz"
 06 Nisan 2021 13:30
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Çocuk işçiliği yüzde 15'ten yüzde 4,4'e düşürüldü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yürüttükleri etkin mücadeleyle çocuk işçiliğini yüzde 15'lerden yüzde 4,4'e kadar düşürdüklerini bildirdi.

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, çocuk işçiliği ile mücadele konusunda son yıllarda önemli bir mesafe katettiklerini belirtti.

Bu konuda 2023 yılı hedefleri doğrultusunda hazırlanan ve uygulanan Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programını kararlı şekilde yürüttüklerini vurgulayan Selçuk, şöyle devam etti:

"1994'te yüzde 15,2 olan ekonomik faaliyette çalıştırılan çocuk oranını, hayata geçirdiğimiz uygulamalar sayesinde yüzde 4,4'e kadar indirdik. ILO'nun 2021'i çocuk işçiliğiyle mücadele yılı olarak ilan etmesi farkındalık oluşturması anlamında oldukça önemli. Bakanlık olarak biz de yurt içi ve yurt dışındaki paydaşlarımızla sürekli iş birliği içerisindeyiz."

- 6 ilde 12 bin çocuğa ulaşılacak

Mevsimlik tarımda çalıştırılan çocuklar için AB fonlarından oluşan çeşitli projeler hayata geçirdiklerini bildiren Selçuk, Türkiye'de çocuk işçiliği ile mücadele konusunda en kapsamlı girişim olan Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğin Önlenmesi Projesi'ni geçen yıl başlattıklarını hatırlattı.

Bakan Selçuk, söz konusu projeyle 16 ilde 12 bin çocuğun yanı sıra mevsimlik tarımda çalıştırılan veya çalışma riski olan çocukların aile bireylerine de ulaşacaklarını belirten Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Ailelerimizi yaşam ve mesleki becerilerini geliştirmeleri için mesleki eğitim programlarına yönlendireceğiz. Ayrıca tarım aracılarına, işverenlere ve köy muhtarlarına da mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin olumsuz yönleri ve ilgili mevzuat ile ilgili eğitimlerinin verilmesini sağlayacağız."

- İllerde çocuk işçiliğiyle mücadele birimleri kuruldu

Çocuk işçiliğiyle mücadele kapsamında illerde 568 personelin görev aldığı Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Birimleri oluşturduklarını ifade eden Selçuk, sokakta çalıştırılan ve dilencilik yaptırılan çocuklar için mobil ekipler oluşturduklarını belirtti.

Bakan Selçuk, çocuk işçiliği ile mücadele konusunda takibi esas alan bir uygulamayı da başlatacaklarını duyurarak, şunları kaydetti:

"Çocuk İşçiliği İzleme ve Takip Sistemi ile bilgiler tek çatı altında toplanacak. Böylece çalışma hayatına girmesi önlenen çocukların okula devam etmesi ve başarılarının takibi sağlanacak. Aynı zamanda mevsimlik tarımda çalışan aileler ve çocukların mevcut durumuna ve kamu hizmetlerine erişimlerine dair bilgiler tek sistemde toplanacak."
Anadolu Ajansı
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