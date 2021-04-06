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Kocaeli'de karate antrenörü evinde ölü bulundu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yalnız yaşayan 59 yaşındaki karate antrenörü evinde ölü bulundu.
|06 Nisan 2021 13:43
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Alınan bilgiye göre, Cedit Mahallesi'nde ikamet eden Halit Yoldaş'tan haber alamayan yakınları polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Bunun üzerine çilingir yardımıyla kapıyı açarak eve giren ekipler, Yoldaş'ın hareketsiz halde yattığını gördü.
Olay yerine gelen sağlık personeli, yaptığı incelemede Yoldaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Diyabet hastası olduğu öğrenilen Yoldaş'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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