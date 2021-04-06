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Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğine atama yapıldı

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğine, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Dr. Cahit Çelik atandı.
 06 Nisan 2021 14:00
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Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğine atama yapıldı

Ajanstan yapılan açıklamaya göre, Çelik, lisans eğitimini 1999'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. Çelik, 2000'de Erzurum Kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başladıktan sonra 2002'de Nottingham Üniversitesi Sosyoloji ve Sosyal Politika Anabilim Dalında yüksek lisans yaptı.

2003-2008 yıllarında sırasıyla Ordu-Gülyalı, Artvin-Yusufeli, Bingöl-Genç Kaymakamlığı yapan Çelik, 2008'de Giresun Vali Yardımcılığına atandı. 2009-2011 yıllarında Çankırı-Ilgaz Kaymakamlığı görevinde bulunan Çelik, 2011-2014 yılları arasında Texas Dallas Üniversitesi İktisadi, İdari ve Siyasi Bilimler Anabilim dalında doktorasını tamamladıktan sonra 2014'te Hatay-Samandağ Kaymakamlığına getirildi.

Çelik, 1 Mart 2018 tarihinden bu yana İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında mülkiye müfettişi olarak görev yapıyordu. Cahit Çelik, evli ve üç çocuk babası.
Anadolu Ajansı
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