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AK Parti'li vekil TBMM'ye kanun teklifi verdi

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle: "Türkiye'de de artık 8 Nisan, Romanlar'ın sosyal sorunlarının konuşulduğu, çözüm önerilerinin geliştirildiği ve Roman kültürünün yaşatıldığı bir gün olarak kabul edilmelidir"
 06 Nisan 2021 14:02
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AK Parti'li vekil TBMM'ye kanun teklifi verdi

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, 8 Nisan'ın Türkiye'de de Dünya Romanlar Günü olarak kabul edilmesi için kanun teklifi verdi.

Bekle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Romanlar'a yönelik ırkçılık ve ayrımcılığın, geçmişten bugüne kadar varlığını sürdürdüğünü belirterek, özellikle Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Romanlar'a yönelik ayrımcı politikaların giderek arttığını, İkinci Dünya Savaşı'nda ise Romanlar'ın topluca katledilmeye, işkence görmeye başladığını söyledi.

Bunlardan en acısının ise Nazi Kampları'nda Romanlar'ın katledilmesi olduğunu dile getiren Bekle, "Naziler'in insanlık dışı deneylerine, işkencelerine Romanlar da maruz kalmış, binlercesi gaz odalarında ölüme mahkum edilmiştir. Bu dönemden sonra hayatta kalan Romanlar Avrupa'nın dört bir yanına dağılmış, varlıklarını sürdürmeye çalışmışlardır. Gittikleri ülkelerde de dışlanma, aşağılanma, ırkçılık gibi durumlarla karşılaşan Romanlar toplumun hep itilen, ezilen tarafı haline gelmiştir." diye konuştu.

Bunun üzerine 8 Nisan 1971 tarihinde Londra'da 1. Uluslararası Roman Kongresi'nin toplandığını ve bu tarihin Dünya Romanlar Günü olarak anılmasına karar verildiğini hatırlatan Bekle, 8 Nisan'ın bütün dünyada, Romanlar'ın başta sorunları olmak üzere yaşamlarını ve kültürlerini tanıtmak üzere belirlenmiş bir gün olduğunu söyledi.

Avrupa'da ve dünyada 8 Nisan'ın Roman toplumunun sorunlarının tartışıldığı, kültürlerinin korunmasına yönelik görüşlerin ortaya atıldığı bir gün olarak kabul gördüğünün altını çizen Bekle, şunları kaydetti:

"Türkiye'de de yüzyıllardan bu yana Selçuklu, Osmanlı dönemlerinde de bir arada yaşadığımız, ülkemizin öz vatandaşı olan bu vatansever kadim topluluğumuza hediye olarak sunabileceğimiz bu gün çok anlamlı ve değerli olacaktır. Bu bağlamda Türkiye'de de artık 8 Nisan, Romanlar'ın sosyal sorunlarının konuşulduğu, çözüm önerilerinin geliştirildiği ve Roman kültürünün yaşatıldığı bir gün olarak kabul edilmelidir. Bu yasa teklifi ile de ülkemizin bu konudaki çalışmalarına olumlu katkılar sağlayacağı için 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nün, ülkemizde de 'Dünya Romanlar Günü' olarak kabul edilmesinin sağlanması amaçlanmıştır."
Anadolu Ajansı
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