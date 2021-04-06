Bursa'da sağanak nedeniyle 35 bin dönüm tarım arazisi su altında kaldı

Bölgede iki gündür etkili olan sağanak nedeniyle Uludağ'daki kar sularının da etkisiyle Yenişehir ilçesindeki Kocasu Deresi'nin debisi yükseldi.

Derenin taşması sonucu Ayaz, Söylemiş, Karasıl, Çayırlı ve Ebeköy mahallelerindeki tarım arazileri su altında kaldı.

Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünden bu yana devam eden yağışların ardından yaklaşık 35 bin dönüm arazinin su altında kaldığını söyledi.

Arazinin yüzde 20'sinde arpa, buğday ve araka ekili olduğunu vurgulayan Aktaş, "Bölgemizde iki gündür etkili olan yağış tarım arazileri için çok faydalıydı ancak Uludağ'ın eteklerinden gelen su, taşkına sebep oldu. Bölgedeki zarar sular çekildikten sonra ortaya çıkacak." dedi.

Aktaş, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü yetkililerinin bölgede inceleme yaptığını sözlerine ekledi.