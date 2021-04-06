Saç ekim 2021 fiyatları neler, saç ekimi teknikleri ve fiyatları

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2021 saç ekim fiyatları 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişir. Bu fiyatlar hangi saç ekim tekniğinden yararlanıldığına ve saç ekimi yaptırılan merkezin başarı oranına göre değişmektedir. 2021 senesinde Robotik, FUE, DHI Kalem, Mega, FUE, Safir Perkütan, FUT saç ekimi tekniklerinden yararlanılabilir. Bu tekniklerin her biri için fiyat değerleri değişim gösterir. Tekniklerin bir kısmı yeni nesil ve teknolojik, diğer bir kısmı ise teknolojik olanların yanında daha eskide kalan uygulamalardır. Saç ekimi teknikleri ve fiyatları birbirlerinden farklı detaylara sahiplerdir. Tüm fiyatları ve greft başına ekim fiyatlarını alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.

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Robotik Saç Ekimi Nedir?

Robotik saç ekimi, kişiye özel saç ekim yöntemleri arasında yer alır. Robotik saç ekim cerrahisinde kişinin 3 boyutlu saç ekim modeli çizilir. Modelin oluşturulması için kişinin 5 farklı açıdan fotoğrafı çekilip, bu fotoğraflar bilgisayara aktarılır. Ardından kişinin saçları arasındaki boşluklar, alın çizgi hattı, saç ekimi yapılacak yerler bilgisayar üzerinden ve kişinin üzerinden aynı anda belirlenir.

Modelin dijital alanda görüntülenmesi sağlanır. Bu yolla kişi saç ekim operasyonu ardından nasıl bir görünüme kavuşacağını önceden görebilir. Robotik saç ekiminde 1 gün içinde tüm saç köklerini toplayarak ekim işlemine geçiş yapılması mümkündür. Hızlı iyileşmenin önde olduğu robotik saç ekiminde komplikasyonlar en az seviyededir.

Robotik Saç Ekimi Fiyatları Ne Kadardır?

Robotik saç ekimi fiyatları 6 bin TL ile 10 bin TL arasında değişmektedir. Robotik saç ekimi yapılan merkezin lokasyonuna, başarısına, operasyon yapan uzmanın deneyimine, merkezin daha önceki operasyonlara ilişkin başarılı işlem sonucu oranına göre fiyatlar belirlenir. Aynı zamanda kişinin saç açıklığının hangi ölçüde olduğu ve ekilecek greft sayısı da fiyatı belirler.

DHI Kalem Tekniği Saç Ekimi Nedir?

DHI kalem tekniği saç ekimi, tıraşsız saç ekim tekniği olarak bilinen ve kalemle saç ekim hatlarının çizimi ardından yapılan saç ekim yöntemidir. DHI kalem tekniği saç ekimine yönelik tüm nitelikler şunlardır:

. DHI kalem tekniğinde kulak arkasına en yakın alandan veya enseden saç kökleri toplanır.

. Bu teknikte saç açıklığı olan bölümlere ise saç ekim ekibi tarafından mikro kanallar açılır.

. DHI Kalen tekniğinde toplanan kıl kökleri implanter yardımıyla kanal açılmadan saç açıklığı bulunan bölgelere ekilir.

. Direkt ekim aşamasına geçiş yapılan, sağlıklı bir tekniktir.

. DHI saç ekimi donör alanın traş edilmesini gerektirmez. Bu kapsamda ense bölümünde saç uzunluğu korunur.

. DHI teknikte ekimi yapılacak saç köklerinin toplanması ardından, saç ekimi tarafından saç açıklığı alanlarına kanal açılması için beklenmek zorunda kalınmaz.

. Bekleme be uygulama süresi azalır. Oldukça başarılı ve kalıcı sonuçlar elde edilir.

DHI Kalem Tekniği Saç Ekimi Fiyatları Ne Kadar?

DHI saç ekim fiyatları 6 bin TL ile 12 bin TL arasındadır. Bu fiyat aralığı her bir saç ekim merkezinde başarıya bağlı olarak farklı fiyat değerlerinin sunulması sonunda ortaya çıkar. Kişinin saç açıklığı düzeyinin ne derecede ileri olduğu ve sık görünüm için kaç greft ekiminin gerektiği fiyatları belirleyen faktörlerdir. Diğer yandan saç ekimini yapan merkezin başarısı, lokasyonu, operasyonu yapacak uzmanın başarısı ve deneyimi fiyatları etkiler.

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Mega Saç Ekimi Nedir?

Mega saç ekimi, tek seferde maksimum sayıda saç ekimi yapılabilen saç ekim tekniğidir. Tek bir seans içinde saç teli alım sayısı ve greft sayısı yükseltilerek, başarılı operasyon sonuçları alınır. Kellik oranı yüksek olan ve en çok greft ekimine ihtiyaç duyan kişiler için uygulanması idealdir. 10 ile 15 saatlik bir işlem gerektirir. Bu yüzden uygun zamana sahip olunduğunda yaptırılmalıdır. Saç dökülmesini önleyen bu teknikte en yüksek sayıda saç ekimi yapılır.

Mega Saç Ekimi Fiyatları Ne Kadar?

Mega saç ekim fiyatları, 5 bin TL ile 8 bin TL arasındadır. Bu fiyat aralığı Mega Saç Ekimi kapsamında kaç greftlik ekim işlemi yapılacağına bağlı olarak değişir. Mega saç ekiminde 1 seansta 6.000 greft çıkarılabilir. Her bir greft'te ise 1 ile 3 arası saç bulunur. Maksimum 6.000 greft üzerinden saç ekimine elverişli olan bireyler bu saç ekim operasyonundan 8 bin TL'ye yararlanabilirler. Fiyat değerleri saç ekim merkezine, uzmanın deneyimine, kişinin saç açıklığının oranına bağlı olarak değişir.

Fue Saç Ekimi Nedir?

FUE saç ekimi hakkında tüm bilgileri şu şekildedir:

. Ense bölgesinden veya sakal, göğüs gibi alanlardan kök alımıyla yapılan saç ekimi FEU yöntemdir.

. Doğal bir görünüm için saç ekiminde saç yoğunluğunun hangi noktada daha yoğun hangi noktada ideal seviyede olacağını belirleme aşamasında en büyük avantajı sunan saç ekim tekniğidir.

. Saç ekimi ardından ilk ayda ekilen saçların döküldüğü ve ardından daha sağlıklı ve güçlü saçların çıkış yaptığı yöntem FUE tekniktir.

. FUE saç ekiminde 5 ay içinde sağlıklı ve orta uzunluktaki saçlara sahip olunur.

FUE Saç Ekim Fiyatları Ne Kadar?

FUE saç ekim fiyatları, 5 bin TL ile 10 bin TL arasında değişir. Fiyat saç ekimi yapılan merkezin başarınsa, lokasyonuna, saç ekimi yapan cerrahın deneyimine ve kişinin saç açıklığı düzeyine bağlı olarak belirlenir. FUE saç ekimini en avantajlı fiyat değerleri üzerinden 5 bin TL minimum ücretle yatırmak mümkündür.

Safir Perkütan Saç Ekim Tekniği Nedir?

Safir perkütan saç ekimi, enseden toplanan saç köklerinin orjinal safirden üretilmiş olan ve dokuya gelen hasarı an aza indiren iğneli özel cihazlarla ekilmesidir. İki boyutlu yarıklar yerine 3 boyutlu oyuklar içine saç ekimi yapılır. Saç kökleri ile aynı çapta olan kanallar, gerçek safir iğneli cihazla açılır. Bu işlem dokuya verilen zararı minimuma indirirken saçların kişinin doğal saç yönüne en uygun şekilde yerleştirilebilmesini sağlar. Tek bir seans içinde 6 bin greft ekimi gerçekleştirilebilen Safir perkütan saç ekimi, 3. aydan itibaren sağlıklı saçların çıkmasına imkan sunar.

Safir Perkütan Saç Ekimi Fiyatları Ne Kadar?

Safir perkütan saç ekimi fiyatları, 6 bin TL ile 10 bin TL arasındadır. Fiyat değişi safir perküten ekimin kaç greft üzerinden yapılacağına bağlı olarak değişir. Diğer yandan saç ekim merkezinin sunduğu fiyat listesi, lokasyonu, işlem yapan cerrahın deneyimi ücreti belirleyen diğer faktörlerdir.

FUT Saç Ekimi Nedir?

FUT saç ekimi, lokal anesteziyle donör bölgenin uyuşturulması ardından köklerin alındığı ve acısız şekilde saç ekiminin yapıldığı yöntemdir. FUE teknikte donör alandan 2 ile 15 cm arasında boyutu değişen bir dikdörtgen doku parçası alınır. Bu yüzden FUE yöntem FUT'dan daha fazla tercih edilir ve daha teknolojiktir.

FUT saç ekimi ardından ertesi gün saç ekim alanına pansuman yapılamalıdır. En geç 15 gün ardından kabuklanmalar sona erer ve ekim yapılan alanlardaki dikişler uzman tarafından alınır. Dikişlerin varlığı sebebi ile yine FUE yöntemden yararlanılması tercih edilir. FUE saç ekiminde dikiş izleri kalmaz.

FUT Saç Ekimi Fiyatları Ne Kadar?

FUT saç ektirme fiyatları 4 bin TL ile 5 bin TL arasında değişir. FUE yöntem gibi avantajları bulunmayan FUT saç ekiminde fiyatlar daha ekonomiktir. Fiyat değerleri işlemin yapıldığı saç ekim merkezinin lokasyonuna, cerrahın deneyimine, kişinin saç açıklığı düzeyine bağlı olarak değişim gösterir.

Saç Ekiminde Greft Fiyatları Ne Kadar?

Saç ekiminde greft fiyatları şu şekildedir:

. 500 greft saç ekimi ortalama 1 TL'dir.

. 1.000 greft saç ekimi ortalama 2 bin TL'dir.

. 2 bin greft saç ekimi ortama 4 bin TL'dir.

. 4 bin greft saç ekimi yaklaşık 7 bin TL'dir.

. 5 bin greft saç ekimi ortalama 7.500 Tl'dir.

. 6 bin greft saç ekimi ortalama 10 bin TL'dir.

. 7 bin greft saç ekimi ise yaklaşık 12 bin TL'dir.

Bu greft ücretleri baz alınarak saç ekimlerine ilişkin ortalama fiyatlarda hesaplanabilir.

Şehirlere Göre Değişen Saç Ekmi Greft Fiyatları

Şehirlere göre değişen greft başı saç ekim fiyatları şöyledir:

. İstanbul'da 1 greft saç ekim fiyatı, 2 TL ile 6 TL arasında değişir.

. 1 greft saç ekim fiyatı Ankara'da 2 TL ve 5 TL arasında,

. Konya'da 2 TL ile 3,50 TL arasında,

. Diyarbakır'da 1 TL ile 2,50 TL arasında,

. Trabzon'da 1 TL ile 3 TL arasında,

. Antalya'da 1,50 TL ile 4,50 TL arasında,

. Gaziantep'te 2 TL ile 3 TL arasında,

. Adana'da 1,50 lira ile 3,50 lira arasında,

. Bursa'da 2 lira ile 4 lira,

. İzmir'de 2 lira ile 4,50 lira arasında değişir.

İllere göre saç ekimi merkezleri ve fiyatları ele alındığı greft başına ekim fiyatları değişik tutarlara sahiptir. 1 Greft için verilen bu saç ekimi fiyatları üzerinden toplam bir fiyata ulaşmak için hesaplama yapılabilir.